Okul kayıtları düzenli

Ülkede ikamet izinsiz kaldıkları gerekçesiyle tutuklanan Nijeryalı J.E.A. ve E.C. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma kapsamında 10 gündür tutuklu olan zanlıların ihraç edilmesine yönelik İçişleri Bakanlığına yapılan talebin reddedildiği belirtildi.

Zanlıların son 4 yıldır düzenli olarak öğrenci kaydı yaptırdıkları, muhaceret izni süreleri dolunca 22 gün geç başvuru yaptıkları kaydedildi. Zanlıları muhaceretle ilgili başvuru yaptıktan kısa süre sonra tutuklandıkları, bu nedenle işlemlerin yarım kaldığı bilgisi elde edildi. Cezaevine gönderilen zanlıların işlemleri tamamlanınca serbest kalacakları belirtilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis memuru; 20 Aralık 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında zanlılar J.E.A. ile E.C.’nin Gönyeli Polis Karakolu’na geldiklerini, yapılan muhaceret kontrolünde pasaportlarının incelendiğini söyledi.

Polis, yapılan kontrolde, her iki zanlının da 29 Kasım 2025 tarihinden itibaren toplam 22 gün süreyle KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlıların 21 Aralık tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis memuru; bu süre içerisinde zanlıların ihraç edilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını belirtti. Polis, zanlıların 24 Aralık’ta ikinci kez mahkemeye çıkarıldığını ve 7 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, 7 gün süre içerisinde ise ihraç talebiyle ilgili yazının geldiğini açıkladı. Polis, gelen yazıda zanlıların ihraç edilmelerine yönelik talebin kabul edilmediğini söyledi. Polis memuru; soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkeme; zanlıların 15 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

