Hesaplara yatırıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, doğrudan gelir desteği ile gübre desteği hesap kapatma ödemelerinin yapıldığını duyurdu.

Bakanlık, 12 bini aşkın üreticinin 324 milyon 775 bin TL yatırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; tahıl, yem bitkileri, nadas, narenciye, zeytin, harup, badem, Antep fıstığı, meyve ağaçları, tropik meyveler, yemeklik dane baklagiller, yağlık bitkiler, tıbbi ve aromatik bitkiler, sebze, sera ve ilkbahar patates beyanları kapsamında “temiz alanlara karşılık” doğrudan gelir desteği hesap kapatma ödemeleri için 8 bin 484 üreticiye toplam 257 milyon 671 bin 767,12 TL bankalara yatırıldı.

Açıklamada ayrıca, Genel Tarım Sigortası Fonu kayıtları esas alınarak, kullandığı taban ve üst gübrelerine ait belgeleri ibraz eden üreticilere gübre desteğinin kalan hesap kapatma ödemelerinin de gerçekleştirildiği bildirildi. Buna göre, tahıl alanları, narenciye alanları ve ilkbahar patates alanlarında kullanılan gübre miktarları dikkate alınarak, 50 kilogram karşılığı 225 TL üzerinden toplam 4 bin 140 üreticiye 67 milyon 103 bin 296,88 TL ödeme yapıldı.

Üreticilerin hak edişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabileceği kaydedildi.

