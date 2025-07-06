Polisin yerine imza attı

Annesi adına oturma izni alabilmek için polis tarafından hazırlanan pasaport fotokopisi üzerindeki yazıları sahteleyip, imzalayarak, İçişleri Bakanlığına sunan 37 yaşındaki Hindistan vatandaşı Sandipbhai Jagdishbhai Patel amacına ulaşamadı. Bakanlıkta görevli memurların durumu fark etmesi üzerine tutuklanan zanlı dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün ek tutuklama kararı verilirken, duruşmada detaylar aktarıldı. Zanlının pasaport fotokopisi üzerindeki yazıları değiştirdikten sonra polis adına imza atarak sahtecilik yaptığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Sandipbhai Jagdishbhai Patel’in 3 Temmuz 2025 tarihinde saat 09.00 raddelerinde annesi adına oturma izni alabilmek için Girne Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi tarafından hazırlanan pasaport fotokopisi üzerindeki yazıları sahtelediğini söyledi.

Soruşturma memuru, zanlının pasaport fotokopisine polis adına imza atarak sahteledikten sonra Lefkoşa'da İçişleri Bakanlığına sunduğunu açıkladı. Polis, görevli memurların evrakın sahte olduğunu anlaması üzerine durumun kendilerine bildirildiğini ve zanlı Sandipbhai Jagdishbhai Patel’in tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve aranmakta olan emareler olduğunu söyledi. Polis, zanlının ifadesinde bazı beyanlarda bulunduğunu, söylediklerinin araştırılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme, hakkında “sahte evrak düzenleme, sahte evrakı tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

