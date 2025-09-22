Yüksek katılım oldu

CHP 22. Olağanüstü Kurultayı Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kurultayda 917 delege oy kullanıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. Bu sonuca göre, Özel, son iki yılda üçüncü defa genel başkanlığa seçilmiş oldu.

CHP 22. Olağanüstü Kurultayı Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde saat 10.00'da başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde kurultayın yapılacağı salona gitti. Kurultayda, Divan Başkanlığı'na ise CHP Grup Başkanvekili Murat Emir seçildi.

Kurultay'ın açılış konuşmasını yapan Özel, önceki Kurultay'da seçilen PM ve YDK üyelerinden sadece ikisinin değişeceğini, bunların dışında blok liste ile seçim yapacaklarını bildirdi. Özel, "Teknik olarak kumpasları boşa çıkarmaya yönelik bu kurultayımızda istisnai ve bir daha tekrar edilmemek üzere blok liste ile oy kullanmanızı takdirlerinize sunacağız." dedi. Delegelere, "güvensizlik oylaması" için çağrıda bulunan Özel, "Buradan güven oyu verdiğiniz takdirde seçim maddesine geçilmeden evlerimize gideceğiz. Bunun için ben, bütün PM üyelerimiz, bütün milletvekillerimiz dahil hepinizden güvensizlik yönünde oy kullanarak seçimin önünü açmanızı talep edeceğim." diye konuştu.

CHP yönetimi düştü

Kurultayda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 60 kişiden oluşan PM ve YDK üyeleri, delegeden güven oyu alamadı. Böylece CHP yönetimi düşmüş oldu. Bu durumun şaibenin ortadan kalkması için uygulanan bir taktik olduğu değerlendiriliyor. Yani, parti yönetimi, başkanlık ve PM ve YDK seçimi için bu yöntemi benimsemişti. Delege parti yönetiminin de isteği yönünde oy kullanmış oldu.

Kılıçdaroğlu salonda yer almadı

Kurultaya, eski Genel Başkan Hikmet Çetin'in yanısıra eski SHP genel başkanı Murat Karayalçın katıldı, Kemal Kılıçdaroğlu ise salonda yer almadı.

Safları sıklaştıracağız

Son iki yılda üçüncü defa genel başkanlığa seçilen Özel, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 22. Olağanüstü Kurultay'da iradesini bir kez daha ortaya koyan örgüte ve delegelere teşekkür etti.

Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Bu teveccüh, demokrasiye, adalete, eşit yurttaşlığa, millet merkezli siyasete duyulan inancın tescilidir. Kurultayımız, zaman ayarlı davalarla partimizi dizayn etme girişimlerine karşı, 'sandığın ve millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur' diyenlerin buluştuğu büyük bir dayanışma fotoğrafı olmuştur.

CHP saldırılar karşısında bir bütündür, ayaktadır. Bugün verdiğiniz güç, yarın kurulacak adaletli ve demokratik düzenin emanetidir. Safları sıklaştıracağız. Hep birlikte korkmadan, vazgeçmeden, yorulmadan çalışacağız. Birbirimize ve milletimize sahip çıkacağız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisine sahip çıkmak, Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır."

