Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Ekim’de yeniden seçilmesi halinde yürütmeyi planladığı diplomasi viz-yonunu halka tanıtacak. “Vizyon: Atak Diplomasi” adı altında düzenlenecek etkinlik, 23 Eylül Salı ak-şamı Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Lansman, saat 18.00’de açık hava etkinlikleri ve canlı müzikle başlayacak, ardından 19.00’da büyük lansman yapılacak. Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vakit geldi. Şimdi Atak Zamanı” ifadelerini kullandı ve tüm halkı programa davet etti.

Başbakan Ünal Üstel de Cumhurbaşkanı Tatar’a desteğini belirterek, “Şimdi Atak Zamanı! Cumhur-başkanımız Sayın Ersin Tatar, 23 Eylül’de ‘Vizyon: Atak Diplomasi’ programı ile halkımızın karşısına çıkıyor. Bu seçim bir yol ayrımıdır. Ya federasyon masalıyla belirsizliğe sürükleneceğiz, ya da iki eşit egemen devletli çözüm vizyonuyla güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz. Bizim yolumuz nettir, bizim lideri-miz Sayın Ersin Tatar’dır” dedi.

Hem KKTC hem Türkiye açısından önemli

Bu arada Başbakan Ünal Üstel, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Üstel, Kıbrıs adasının tarih boyunca stratejik önemine dikkat çekerek, Kıbrıs Türk halkının ada-daki öz vatan hakkını vurguladı. Üstel açıklamasında, “Bölgede etkinlik hesabı olanlar mutlaka Kıbrıs adasında etkin olmayı hedeflemiştir. Atalarımız Kıbrıs’a ayak bastığı ilk günden adayı öz vatan yapmayı hedeflemiş ve bunu başarmıştır. Kimse bize misafir muamelesi yapamaz” dedi. Türkiye’nin KKTC’ye verdiği desteğin önemine de değinen Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin, fiili ve köklü desteği olma-saydı, orantısız güçlere karşı mücadelemiz çok daha zor olurdu” ifadelerini kullandı. Başbakan Üstel, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının geçmişten bugüne çok yönlü saldırılara maruz kaldığını belirterek, özellikle son dönemde adanın güneyine yönelik artan silahlanma ve askeri üs çalışmalarına dikkat çekti. Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM ve diğer platformlarda KKTC’nin tanınması ve iki eşit egemen devlet vurgusu yaptığını hatırlatarak, “İki eşit egemen devlet yeni politikamızın algılanma-sının en önemli parçasıdır” dedi. Üstel, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün yaşamsal önemine de değinerek, “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmalarında Türkiye’nin garantör olması ve Türk askerinin adaya ayak basması, KKTC’nin güvenliği açısından kritik öneme sahiptir” ifadelerini kullandı. Başbakan açıklamasında ayrıca, KKTC’nin varlığını kabul etmeyen ve siyasi tanımaya karşı olanların da gözünün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğunu belirterek, seçimin hem KKTC hem de Türkiye açısından yaşamsal önem taşıdığını vurguladı.

Kapı kapı gezerek çalışacağız

Üstel, Ulusal Birlik Partisi olarak Cumhurbaşkanı ve yeniden Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ı destek-lediklerini ifade ederek, “Ersin Tatar’ın seçimden zaferle çıkması için kapı kapı gezerek çalışacağız. Bu, ulusal bir görevdir ve Kıbrıs Türk halkının bu zafere ihtiyacı vardır” dedi.

