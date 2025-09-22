Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Ekim’de yeniden seçilmesi halinde yürütmeyi planladığı diplomasi viz-yonunu halka tanıtacak. “Vizyon: Atak Diplomasi” adı altında düzenlenecek etkinlik, 23 Eylül Salı ak-şamı Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Lansman, saat 18.00’de açık hava etkinlikleri ve canlı müzikle başlayacak, ardından 19.00’da büyük lansman yapılacak. Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vakit geldi. Şimdi Atak Zamanı” ifadelerini kullandı ve tüm halkı programa davet etti.
Başbakan Ünal Üstel de Cumhurbaşkanı Tatar’a desteğini belirterek, “Şimdi Atak Zamanı! Cumhur-başkanımız Sayın Ersin Tatar, 23 Eylül’de ‘Vizyon: Atak Diplomasi’ programı ile halkımızın karşısına çıkıyor. Bu seçim bir yol ayrımıdır. Ya federasyon masalıyla belirsizliğe sürükleneceğiz, ya da iki eşit egemen devletli çözüm vizyonuyla güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz. Bizim yolumuz nettir, bizim lideri-miz Sayın Ersin Tatar’dır” dedi.
Hem KKTC hem Türkiye açısından önemli
Bu arada Başbakan Ünal Üstel, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Üstel, Kıbrıs adasının tarih boyunca stratejik önemine dikkat çekerek, Kıbrıs Türk halkının ada-daki öz vatan hakkını vurguladı. Üstel açıklamasında, “Bölgede etkinlik hesabı olanlar mutlaka Kıbrıs adasında etkin olmayı hedeflemiştir. Atalarımız Kıbrıs’a ayak bastığı ilk günden adayı öz vatan yapmayı hedeflemiş ve bunu başarmıştır. Kimse bize misafir muamelesi yapamaz” dedi. Türkiye’nin KKTC’ye verdiği desteğin önemine de değinen Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin, fiili ve köklü desteği olma-saydı, orantısız güçlere karşı mücadelemiz çok daha zor olurdu” ifadelerini kullandı. Başbakan Üstel, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının geçmişten bugüne çok yönlü saldırılara maruz kaldığını belirterek, özellikle son dönemde adanın güneyine yönelik artan silahlanma ve askeri üs çalışmalarına dikkat çekti. Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM ve diğer platformlarda KKTC’nin tanınması ve iki eşit egemen devlet vurgusu yaptığını hatırlatarak, “İki eşit egemen devlet yeni politikamızın algılanma-sının en önemli parçasıdır” dedi. Üstel, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün yaşamsal önemine de değinerek, “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmalarında Türkiye’nin garantör olması ve Türk askerinin adaya ayak basması, KKTC’nin güvenliği açısından kritik öneme sahiptir” ifadelerini kullandı. Başbakan açıklamasında ayrıca, KKTC’nin varlığını kabul etmeyen ve siyasi tanımaya karşı olanların da gözünün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğunu belirterek, seçimin hem KKTC hem de Türkiye açısından yaşamsal önem taşıdığını vurguladı.
Kapı kapı gezerek çalışacağız
Üstel, Ulusal Birlik Partisi olarak Cumhurbaşkanı ve yeniden Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ı destek-lediklerini ifade ederek, “Ersin Tatar’ın seçimden zaferle çıkması için kapı kapı gezerek çalışacağız. Bu, ulusal bir görevdir ve Kıbrıs Türk halkının bu zafere ihtiyacı vardır” dedi.
‘Şimdi Atak Zamanı’
Cumhurbaşkanı Tatar, yeniden seçilmesi halinde yürüteceği diplomasiyi anlatacağı etkinliğe tüm halkı davet etti: Başbakan Üstel destek verdi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Ekim’de yeniden seçilmesi halinde yürütmeyi planladığı diplomasi viz-yonunu halka tanıtacak. “Vizyon: Atak Diplomasi” adı altında düzenlenecek etkinlik, 23 Eylül Salı ak-şamı Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Lansman, saat 18.00’de açık hava etkinlikleri ve canlı müzikle başlayacak, ardından 19.00’da büyük lansman yapılacak. Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vakit geldi. Şimdi Atak Zamanı” ifadelerini kullandı ve tüm halkı programa davet etti.
YORUM EKLE
YORUMLAR
KIBRIS - Yayın zamanı: 23-02-2024 06:55
KOYUN KAÇAKÇILIĞINDAN YARGILANDI
Cumhurbaşkanlığındaki Ersin Tatar’ın, "teşekkül halinde ihraç kaçakçılığı" ve "evrakta sahtecilik"
suçlarından hapis istemiyle Türkiye’de yargılandığı ortaya çıktı.
20 YILA KADAR HAPİS
Bugün Kıbrıs’ın ulaştığı bilgilere göre Show TV’nin eski sahibi Erol Aksoy’un da aralarında bulunduğu 14 kişinin vergi kaçırdıkları gerekçesiyle yargılandıkları dava 2000 yılında İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. AKS Televizyonculuk ve Digital Programcılık şirketinin mali işler koordinatörü Ersin Rüstem Tatar ve diğer yöneticiler hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle iki ayrı dava açıldı.
HAYALİ KOYUN VE KUMAŞ
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Emin Ateşağaoğlu’nın hazırladığı iddianamede sanıklar, KDV iadesi almak için düzenledikleri sahte belgelerle, filmcilik şirketini kumaş ve koyun ihraç etmiş gibi göstermekle suçlandı. İstanbul Emniyet Mali Şube Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda faturalarda ve gümrük çıkış beyannamelerinde tahrifat yapıldığı ortaya çıktı.
DAVA KAPATILDI
Savcılığın yürüttüğü soruşturma sonucunda şirketlerin sahibi Erol Aksoy hakkında belgelerde imzası olmadığı için takipsizlik kararı verilirken; mahkeme heyeti Ersin Tatar’ın da aralarında bulunduğu diğer şirket yöneticileri hakkında CMUK 254. maddesine göre muhakemelerinin durdurulmasına karar verdi. Hayali ihracat iddiaları Tatar’ın Kıbrıs’a dönerek Kanal T’yi kurduğu 1996 yılına dayanıyor.
2 Kasım 2000 tarihinde yapılan duruşmada okunan iddianame
Hazırlık No: 2000/37963
Büro No: 2000/2230
İddianame No: 2000/1886
Davacı: K.H
Müşteki: İstanbul Defterdarlığı Adına Muhakemat Müdürlüğü Sanık: 1- EROL AKSOY
2- MUSTAFA GÜRBÜZ TÜMAY
3- ALTAN EDIS
4- ISMAIL EMEN
5- MEHMET OSMAN BIRSEN
6- MEHMET CELAL SEVEN
7- FİKRET GÜLER
8- HÜSEYIN DERIN YURSUVAT
9- ERTUĞRUL ÖZKÖK
10- SONER GEDIK
11- ÖMER FARUK BALKAN
12- TEZCAN YARAMANCI
13- ERSIN RÜSTEM TATAR
14- MURAT SAYGI
Suç: 213 sayılı V.U.K’nuna muhalefet
Suç Tarihi: 1996 yılı
Deliller: İddia, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunun 27.12.1999 tarih ve 40/16 sayılı yazısı ile ekli 24.12.1999 tarih ve 66 sayılı vergi raporu, ekleri, fezleke kapsamı, tekmil evrak T.IKM: 213 sayılı VUK’nun 4369 sayılı kanunla değişik 359/b-1 bendi delaletiyle 359/b-2 fıkrası (Tüm Sanıklar Için)
FEZLEKEYE BAĞLI HAZIRLIK EVRAKI İNCELENDİ
Yukarıda açık kimliği yazılı sanıkların Dış Ticaret Vergi Dairesinin 0340007905 sicil numaralı mükellefi olan, Aks Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin yöneticileri ve yetkilileri olup, İstanbul Maslak eski Büyükdere Cad. 100. Yıl Sanayi Sitesi girişi 77 adresinde faaliyet gösterdikleri halde İstanbul Emniyet Mali Şube Müdürlüğünce yapılan aramalar ve incelemeler sonucunda yurt dışına satılan mallara ait faturalarda ve gümrük çıkış beyannamelerinde tahrifat yapılarak ihraç edilen malın tutarının fazla gösterdikleri tespit edilip, ihracatta vergi iadesi alınmak istendiği tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede, Bakırköy Vergi Dairesinin 6120081319 sicil numaralı mükellefi Marmara İnşaat Turizm Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden, Boğaziçi Kurumlar vergi Dairesinin 180014749 sicil numaralı mükellefi Bazem Tekstil San ve Dış Ticaret A.Ş’den, Özçınar Tekstil Gıda ve Zirai Ürünler İthalat İhracat, Limited Şirketinden, Potaş Doğan İthalat Ihracat Tic. A.Ş den ihraç edilmek üzere mal satın alınarak kayıtlara intikal ettirilip kullandığı anlaşılıp bu alt firmalar nezdinde yapılan incelemede, Marmara Inşaat Turizm Gıda Tekstil ve Dış Ticaret Ltd. Şti nin paravan bir şirket olup şirket yetkilisi gözüken Ahmet Günyolu’nun kurduğu diğer şirketlerle birlikte bir organizasyon içinde sahte belge düzenleme faaliyetiyle uğraştığı,
Bazen Tekstil Sanayi ve Tic A.Ş’nin satmış olup düzenlediği faturalara ait malları ağırlıklı olarak Erya İnternational Turizm Tekstil İhracat İthalat San ve Tic Ltd.Şti den aldığı Erya İnternational Turizm Tekstil İhracat İthalat Sanayi ve Tic Ltd.Şti den ayrıca doğrudan kendisinin mal sattığı ve fatura düzenlediği, ayrıca bu firmalarında ait firma olarak Ezgi Tekstil Turizm San ve Dış Ticaret Limited Şirketinden malları aldığı anlaşılıp bu firmanın adresinde bulunmadığı 1997 Şubattan beri beyannamelerini vermediği ufak bir sermaye ile trilyonlarca ciro yapılmış olması, satışlarının tamamına yakınının sanıkların yetkilisi ve yöneticileri oldukları şirkete mal satan şirketlere yapılmış olması
Özçınar Tekstil Gıda ve Zirai Ürünler İthalat İhracat Limited Şirketi ile Dotaş Doğan İthalat İhracat Ticaret A.Ş’lerinin yaptığı satışların tamamının sanıkların yetkilileri ve yöneticileri oldukları, esas sözleşmesinde tekstil (kumaş), canlı hayvan (Kasaplık Koyun) gibi malların ihracına ilişkin faaliyet konusu olmadığı halde bu konuda ihracat faaliyeti gösterdiği ihracat faturalarında tahrifat yapıldığı, ihracatın sırf ihracat taahhütlerini kapatmak amacıyla yapılmış gösterilerek sahte düzenlenen belgelerin kullanılmış olduğu anlaşılmakla,
Sanıkların 213 sayılı VUK nun 359/b-1 bendinde belirtilen sahte belge kullanmak suretiyle vergi kaçakçılığı suççunu işlemiş sayan hükme aykırı davranarak sanıkların 213 sayılı VUK’nuna muhalefet ettikleri anlaşılmış olmakla,
Sanıklar hakkındaki duruşmalarının yapılarak eylemlerine uyan yukarıda yazılı sevk maddelerine göre cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.12.07.2000
Emin ATEŞAĞAOĞLU
İstanbul C. Savcısı
21104
Kaynak
https://bugunkibris.com/2024/02/23/koyun-kacakciligindan-yargilandi/#:~:text=KOYUN%20KA%C3%87AK%C3%87ILI%C4%9EINDAN%20YARGILANDI-,Cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1ndaki%20Ersin%20Tatar'%C4%B1n%2C%20%22te%C5%9Fekk%C3%BCl%20halinde%20ihra%C3%A7%20ka%C3%A7ak%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%22,T%C3%BCrkiye'de%20yarg%C4%B1land%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ortaya%20%C3%A7%C4%B1kt%C4%B