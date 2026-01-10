En düşük emekli maaşı 20 bin lira oldu

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam düzenlemesini AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler duyurdu. Yeni düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildi.

Güler, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık TÜFE oranları esas alınarak artırıldığını hatırlattı. 2026 Ocak ayından itibaren bu kapsamda emekli aylıklarına yüzde 12,19 oranında zam yapılacağını açıkladı.

Memur emeklilerinin aylıklarının ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda belirlendiğini belirten Güler, memur emekli aylıklarının 2026 Ocak ayı itibarıyla yüzde 6,85 enflasyon farkı dahil toplam yüzde 18,60 oranında artırılacağını söyledi.

En düşük emekli aylığının 16 bin 881 TL’den yaklaşık yüzde 18,48 artışla 20 bin TL’ye çıkarıldığını açıklayan Güler, bu düzenlemenin sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğunu vurguladı. Yeni uygulama 2026 Ocak ayından itibaren geçerli olacak.