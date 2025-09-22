Yarım asırlık gurur

Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi, 50. kuruluş yıl dönümünü Lefkoşa’da düzenlenen etkinlikle kutladı. Eziç Premier’de gerçekleştirilen etkinlikte, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi’nin yarım asırlık mücadelesi ve ça-lışmaları bir kez daha hatırlandı. Derneği temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Özbekoğlu ile Dernek Üyesi ve Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı İcra Kurulu Başkanı Vacide Gören kutlamada hazır bulundu.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekili Filiz Besim, Bağımsız Milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars, iş insanı Gülşah Sanver Manavoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erürman ile birçok kurum ve kuruluş temsilcisi katılım gösterdi. Kutlamada, Konseyin Kurucu Başkanı Latife Birgen, Genel Baş-kanı Turhan Dülgeroğlu ve geçmiş dönem başkanlarından Remziye Taneri de hazır bulundu. Katılımcı-larla bir araya gelen eski ve yeni başkanlar, yarım asırlık emeğin ve mücadelenin gururunu paylaştı. Etkinlikte konuklar ve üyeler birlikte hatıra fotoğrafları çekildi.

Etkinlik, Konsey Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Soykurt’un yaptığı anlamlı konuşma ile başladı. Soykurt, Konsey’in kadın hakları mücadelesindeki önemine vurgu yaparak yarım asırlık sürecin gurur verici olduğunu dile getirdi. Programda ayrıca dernek üyeleri tarafından şiir dinletileri gerçekleştirildi, Kon-sey’in çalışmalarını ve tarihsel yolculuğunu anlatan kısa film gösterimi yapıldı.

