388 sürücüye ceza yazıldı

Ülke genelinde önceki gece yapılan kapsamlı trafik denetimlerinde, trafik ekipleri toplam 2 bin 576 araç ve sürücüyü kontrol etti. Denetimler sonucunda 388 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ekipler, 3 sürücüyü tutuklarken, 58 aracı ise trafikten men etti.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, rapor edilen trafik suçları çeşitlilik gösterdi. Hız sınırını aşan sürücü sayısı 136 olarak kaydedildi. Alkollü araç kullanan 31 sürücüye işlem yapıldı. Seyrüsefer ruhsatı olmayan 19 sürücü, emniyet kemeri takmayan 9 sürücü ve sigortasız araç kullanan 8 sürücü rapor edildi. Ayrıca, 5 sürücünün hem ehliyetsiz hem de sigortasız araç kullandığı tespit edildi.

Denetimler sırasında 11 sürücünün araç kullanırken cep telefonu kullandığı, 26 aracın A işletme izinsiz olduğu, 4 aracın muayenesiz olduğu belirlendi. Bir sürücünün elektrikli scooter kullanımı, bir sürücünün trafik ışıklarına uymaması ve 9 aracın cam filmi uygunsuzluğu da kayıtlara geçti. Diğer çeşitli trafik suçlarından 128 sürücü rapor edildi.

Polis yetkilileri, düzenli trafik denetimlerinin karayolu güvenliğini artırmak, sürücülerin trafik kurallarına uymasını sağlamak ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla sürdürüleceğini vurguladı. Yetkililer ayrıca sürücülere, hız sınırlarına uymaları, alkollü araç kullanmamaları ve güvenlik kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

