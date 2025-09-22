30 bin oy var

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili heyecan giderek artıyor. Yüksek Seçim Kurulu oy pusula-sındaki yazılış sırasının bugün 14.00’te açıklanacağını duyurdu. Propaganda süreci ise yarın başlayacak olmasına karşın adaylara yönelik destek mesajları, özellikle Hataylı vatandaşların örgütlerinden gelmeye başladı.



Hataylılar Kültür Dayanışma Derneği’nin geçtiğimiz hafta içinde CTP Genel Başkanı Tufan Er-hürman’a açık destek verdiklerine yönelik açıklamasının ardından Cumartesi günü ‘Hataylı işa-damları’ desteklerinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan yana olduğunu duyurdu. Bunu dün de ‘Hataylı Kanaat Önderleri’ adlı bir grubun Tatar’a destek açıklaması izledi.



Yaklaşık 30 bin Hataylının KKTC vatandaşı olduğu ve kayıtlı 5 ayrı Hatay derneğinin olduğu belirtildi. ‘Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği’, ‘KKTC Hataylılar Derneği’, ‘Öz Hataylılar Dayanışma Derneği’ ve ‘Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği’nin kimden yana tavır alacağı merak konusu oldu.

Bir dernek kararını kamuoyuna duyurdu

Hataylılar Kültür ve Dayanışma Derneği geçtiğimiz hafta CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a destek verdiğini açıkladı.

Dernek Başkanı Abdurrahman Şanverdi, Girne bölgesinde dernek olarak CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ı destekleme kararı aldıklarını ifade etti.

Şanverdi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hataylılar Derneği Girne olarak, 19 Ekim 2025’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı ve Genel Başkanı Tufan Erhürman’a açık destek verdiğimizi tüm basına ve kamuoyuna beyan ederim. Toplantımıza eşlik eden kıymetli dernek üyelerimize ve değerli hemşerilerime gönülden şükranlarımı arz ederim.”

Bu destek açıklaması üzerine Erhürman, geçtiğimiz gün Hataylılar Kültür Dayanışma Derneği Girne Şubesi’ni ziyaret etti ve bazı bölge esnafıyla bir araya geldi.

Hataylı iş adamları tercihlerini açıkladı

Derneğin yaptığı açıklama üzerine Hataylı iş adamları, bazı kişi ve grupların Hataylılar adına yaptığı tekil açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Hataylıların iradesinin tek bir görüş veya kişiyle sınır-landırılamayacağını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Tatar’la cumartesi günü bir araya gelen Hataylı iş adamları buluşmada şu mesajı verdi: “Yaklaşık 30 bin Hataylı hemşerimiz vardır. Bu büyük topluluk adına yapılan tekil açıklamaların tüm Hataylıları kapsadığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu çerçevede bizler, 19 Ekim’de yapılacak Cum-hurbaşkanlığı seçiminde Sayın Ersin Tatar’ı destekleme kararı aldığımızı kamuoyuna duyuruyoruz.”

Hataylı Kanaat Önderlerinden Tatar’a destek

Hataylı iş adamlarının ardından dün de Hataylı Kanaat Önderlerinden oluşan bir grup Cumhurbaşkan-lığı seçiminde Ersin Tatar’ı destekleyeceğini bildirdi. Yapılan açıklamada “Bir süredir mevcut adayların vizyonlarını fikirlerini ve kampanyalarında dile getirdiği hususları takip etmekteyiz. Hataylı Kanaat Önderleri olarak yapmış olduğumuz istişare sonucunda seçimde hangi adayı destekleyeceğimize dair bir karara vardık. Biz bu seçimde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için özgür ve eşitlikçi bir yol olan viz-yonu tercih edeceğiz. Biz bu seçimde Türkiye Cumhuriyeti ile tam uyum içerisinde çalışacak olan adayı destekleyeceğiz” denildi.

Açıklamada, “Bütün kamuoyunun ve Aziz Milletimizin huzurunda 19 Ekim’de yapılacak KKTC Cum-hurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı destekleyeceğimizi ilan ediyoruz” ifade-leri de kullanıldı.

Gözler derneklerde

Yapılan açıklamada gözler Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği’, ‘KKTC Hataylılar Derneği’, ‘Öz Hataylılar Dayanışma Derneği’ ve ‘Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği’ne çevrildi. Bu derneklerin kimden yana tavır alacağı merak konusu oldu.

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2025, 10:02