Önemli mesajlar verecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap edeceğini belirterek, "Konuşmamda Gazze'deki insani felaket ve mezalimi özellikle gündeme getireceğim. Ayrıca Türkiye'nin bölgesinde istikrarı sağlamaya dönük gayretlerinin yanı sıra uluslararası barışın korunmasına yaptığı katkılara değineceğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin hak ve hukuku yine gündemimizde olacak." ifadesini kullandı.

Erdoğan, BM Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, BM üyesi ülkelerin tamamının temsil edildiği genel kurul görüşmelerine bu yıl 140'tan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde iştirakinin beklendiğini söyledi.

Genel kurulun "Birlikte daha iyi barış, kalkınma ve insan hakları için 80 yıl ve daha fazlası" temasıyla yapılacağını dile getiren Erdoğan, 80 yıl öncesinin koşullarını yansıtan BM'nin mevcut yapısının, kendisine verilen asli görevleri ifa etmekte yetersiz kaldığını gördüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle insani krizlerin çözümünün, Güvenlik Konseyinin veto yetkisini haiz ülkelerinin insafına bırakılmasının hiçbir izahı yoktur. Bu acı gerçeği bundan 12 yıl önce BM kürsüsünden 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek ilan etmiştik. Aradan geçen sürede tespitimizin haklılığı defalarca teyit edildi. Hatta genel sekreter düzeyinde BM'nin acil reform ihtiyacı açıkça dile getirilmeye başlandı. BM reformu çabalarına hep destek olduk, olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, insanlığın vicdanını yansıtan sorunları çözen, sorunların çözümüne katkı veren duruşunu genel kurul vesilesiyle bir kez daha vurgulayacağını dile getirdi.

Bu bağlamda görüşmelerin ilk gününde 23 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğine dikkati çeken Erdoğan, "Konuşmamda Gazze'deki insani felaket ve mezalimi özellikle gündeme getireceğim. Ayrıca Türkiye'nin bölgesinde istikrarı sağlamaya dönük gayretlerinin yanı sıra uluslararası barışın korunmasına yaptığı katkılara değineceğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin hak ve hukuku yine gündemimizde olacak. Türkiye'nin çift başlı Selçuklu Kartalı'ndan ilhamını alan derin bir tasavvur, yaklaşım ve bakış açısıyla yürüttüğü dış politikasını bir kez daha tüm dünyaya anlatma imkânı bulacağım." ifadesini kullandı.

