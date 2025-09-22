Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Dikmen’de düzenlenen “Dikmen Halk Buluşması”nda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesine sahip çıkacağını vurguladı.

Erhürman, “Hiç kimse bu halka çözümü istemeyen taraf muamelesi yapamayacak” ifadelerini kullana-rak, halkın masadan kaçan taraf olmayacağını belirtti. Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e seslenerek, “Hristodulidis hazır olsun, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi masada olacak” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Erhürman’a Genel Sekreter Erkut Şahali, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Dikmen Belediye Baş-kanı Yüksel Çelebi, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ile bazı milletvekilleri eşlik etti.

Erhürman, devletin ve Cumhurbaşkanlığı makamının ciddiyetini ön plana çıkararak, “Devlet dediğiniz şey her şeyden önce ciddiyet ister. Söylediğiniz sözün arkasında durmayı ister. Hele de Cumhurbaş-kanlığı makamındaysanız ciddi olmanız gerekir. Dünyanın hiçbir yerinde herhangi bir Cumhurbaşkanlı-ğı seçiminde verilmeyen bir vaat veriyorum: Ciddiyete sahip bir Cumhurbaşkanlığı vaat ediyorum. Bunu vaat etmek zorunda kalıyorum; maalesef işler bu noktaya geldi” dedi.

Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hris-todulidis’e seslenerek, “Hristodulidis hazır olsun, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi masada olacak” ifadelerini kullandı. Taşınmaz Mal Komisyonu’na ilişkin yaşanan süreçleri hatırlatan Erhürman, beş senenin boşa geçtiğini ve bazı davaların üzerlerine gelmeye başladığını söyledi.

Erhürman, halkın geleceğine ilişkin de mesaj vererek, “Bu ülkenin, çocuklarımıza bırakırken son nefe-simizde yüzlerine bakmaya utanacağımız bir yer haline getirilmesine asla izin vermeyeceğiz” diye ekle-di.

CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ise 19 Ekim seçimlerinin değişim günü olacağını belir-terek, “Beş senenin boşa geçtiği” görüşünü savundu ve Kıbrıs Türk halkının yeni dönemde yeni lideriy-le gurur duyacağını söyledi.

Başka gidecek yerimiz yok

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, “Bu memleketten başka gidecek yerimiz yok. Hepimiz mücadele etmek zorundayız” ifadelerini kullanırken, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de halkın Erhürman’ın ya-nında olduğunu ve adalet, eşitlik ile özgürlük mücadelesinde onunla omuz omuza yürüyerek memle-ket gailesini paylaşacaklarını kaydetti.