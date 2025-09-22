Uyuşturucu maddeler analize gönderilecek

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından E.K.’nin (E-39) ikametgahında yapılan aramada metamfetamin, hap, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet cam pipo ve hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Tutuklanan E.K. dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru; zanlının Taşkınköy’deki ikametgahında 20 Eylül 2025 tarihinde saat 20.45 ile 21.15 arasında arama yapıldığını aktardı.

Polis, yapılan aramada 3 adet beyaz renk naylon parçası, şeffaf kilitli poşete sarılı yaklaşık 2 gram ağır-lığında metamfetamin, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 7 adet beyaz renk hap, hor-tum, 4 adet cam pipo ve bir adet hassas terazi tespit edilerek emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının tutuklanarak aleyhine soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin analize, diğer emarelerin ise parmak izi inceleme şubesine gönderileceğini belirtti. Polis, alınacak ifadeler, incelenme-si gereken kamera görüntüleri ve aranan şahıslar olduğunu belirterek, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

