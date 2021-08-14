Alagadi’de şenlik var

Anıl IŞIK

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT) tarafından organize edilen “3. SPOT Caretta Fest” adlı etkinlik, bu hafta sonu Alagadi’de gerçekleştiriliyor.

Pandemi koşullarına uygun şekilde düzenlenen iki gün sürecek festival, bugün saat 17.30’da kamp ve festival alanının açılması ile başlayacak. Kum tepelerinin arkasındaki alanda, sahilden uzakta saat 22.00’ye kadar sürecek konserlerle devam edecek festivalin ilk gününün sonunda katılımcılar çadır alanında kamp yapabilecek.

Festivalin ikinci günü sahilde her yaştan insana yönelik eğlenceli oyunlar ve aktiviteler düzenlenecek ve gün batarken denize ulaşamayan yavrular akşamüzeri denize salınacak.

İki günlük etkinlik süresince festival alanı içerisinde stantlarda yiyecek ve hediyelik eşya satışı da gerçekleştirilecek.

Amaç kaplumbağaları tanıtmak

SPOT tarafından yapılan açıklamada, ilk iki festivalin, Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne ilgi çekmek amacı ile Dipkarpaz Köyü ve Ayfilon Plajı’nda düzenlendiği hatırlatılarak, “Bu sefer kalbimizin ilk günden bu yana attığı Alagadi Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde gerçekleştiriyoruz. Her zamanki gibi amacımız adada yaşayan ya da ülkemizi ziyaret eden herkese kaplumbağaları tanıtmak, koruma alanlarının korurken de eğlenceli olabileceği anlayışını geliştirmek ve hep birlikte koruma çalışmalarını güçlendirmektir” denildi.

Festival çadır alanındaki kamp yeri hakkında detaylı bilgi için SPOT sosyal medya hesaplarından SPOT ile iletişime geçilebileceği de kaydedildi.



