Gerçeğin itirafı

Rum siyasi partileri Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasının yıldönümü nedeniyle yayımladıkları açıklamalarla “kurtuluş ve yeniden birleşme mücadelesine devam” mesajı verdi.

Fileleftheros’a göre, AKEL tarafından yayımlanan açıklamada “bugün, yine kendilerinin adaya getirdiği Türk askerinin karşısında durmak yerine arkaya saklanıp kendilerini Kıbrıslı Türk kadın çocuk ve esirleri katletmeye veren Yunan cuntası ve EOKA-B trajedisinin hatırlanmakta olduğuna” işaret etti, şunları ekledi:

“Özellikle Maraş halkı Maraş’ın kaybedilmediğini, darbeciler tarafından ihanet edilerek, planında olmamasına rağmen Türk askerine teslim edildiği o günleri unutmuyor. Bu yılki yıldönümünde dramatik gelişmelerle karşı karşıyayız. Kıbrıs’ın bölünmesi ve Maraş’ın yerleşime açılması tarihte hiç olmadığı kadar belirgindir. Kıbrıs halkına mesajımız özgürlük ve vatanın yeniden birleşmesi, Erdoğan-Ersin Tatar ikilisinin taksim planlarını iptal etmek için birlik ve mücadeledir.”

AKEL’in bugün saat 10.30’da Derinya’daki “Maraş Kültür Merkezi”nde “Maraş kaybedilmedi, ihanete uğradı ve teslim edildi” temalı sembolik bir etkinlik düzenleyeceği de haber verildi.

DİKO Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasında Mesarya, Mağusa, Karpaz ve Güzelyurt’un büyük bölümünün Türk askerince alındığını hatırlattığı açıklamasında, bununla kalmadığını “işgal, koloniasyon”, KKTC’nin ilanı, sözde MEB’in ihlalleri ve Maraş’la ilgili faaliyetlerle devam ettiğini belirtti.

Kent terk edildi

EDEK Maraş’ın yerleşime açılmasına dair gelişmelerin, Türkiye aleyhine “siyasi ve ekonomik önlemler alınmasını şart koştuğu” iddiasında bulunarak “Organizasyon ve tahkimat yapılmaması nedeniyle Maraş kentinin terk edilerek Türk istilacıya teslim edildiğini hatırlamamız şarttır. O zamandan beridir yerleşime kapalı olan Maraş Türkiye’ye ve işgal rejimine birçok kez, Kıbrıs sorununun çözümü için bizim tarafın hayati önemde tavizler vermeye zorlamak için kullanılmıştır” görüşünü ortaya koydu. EDEK Türk tarafına verilecek cevap olarak Rum yönetimine sunduğu kara kapılarının temelli kapatılması, Yeşil Hat Tüzüğü’nün katı şekilde uygulanması ve Ercan Havaalanı’nın “yasadışı ilan edilmesi” önerilerini hatırlattı.

Demokratik Cephe (DİPA) açıklamasında “iki yeni şehit” diye nitelediği Tasos İsak ve Solomos Solomu’yu hatırlattığı açıklamasında, bu iki kişinin 25 yıl önceki “fedakârlığının Rum halkının, işgale son verme ve ülkeyi adalete erdirme hedefiyle atacağı adımlar için yolunu aydınlatıp yön gösterdiği” görüşünü ortaya koydu.

Ekologlar ise “Türklerin planlarını kabul etmemeli, Kıbrıs’ın kahraman savunucularının 1974’te gerilemediği noktaya gerilememeliyiz” dedi.

Haravgi sözde “Omorfo (Güzelyurt) Belediyesi” başkanı ve yardımcısının, Güzelyurt’u kaybedişlerinin 47’nci yıldönümü nedeniyle onayladıkları protesto kararı suretini vermek üzere 16 Ağustos Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ABD; Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere’nin Güney Kıbrıs’taki büyükelçilerini ve Rum Meclis Başkanı’nı ziyaret edeceğini yazdı.