Borsanın devleri karlarını katladı

Geçen senenin ilk yarısında pandemi etkisiyle kâr düşüşü yaşayan Borsa İstanbul'un önde gelen şirketleri, bu yılın ilk yarısında kârlarını katladı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketlerin birçoğu, ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı.

Rakamlar, birçok şirketin 2021 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla dönem kârlarını yüksek oranlı şekilde artırdığını gösteriyor.

Geçen sene pandemi etkisiyle düşen kârlar, bu senenin ilk yarısında hızla yükseldi.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketi olan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir), 2021 yılının ilk yarısında 6,1 milyar TL'lik yüksek seviyede dönem kârı elde etti.

Oyak Holding bünyesindeki Erdemir'in dönem kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 553'lük çok güçlü artış kaydetti.

Borsanın en değerli ikinci şirketi konumundaki Ford Otosan da bu dönemde net kârını yüzde 210 oranında artırarak 909 milyon TL'den 2,8 milyar TL'ye yükseltti.

Ford Otosan'ı da bünyesinde barındıran Koç Holding ise bu dönemde net kârını yüzde 101 oranında artırarak 4,6 milyar TL'den 9,3 milyar TL'ye yükseltti.

Borsanın en değerli inşaat şirketi olan Enka İnşaat da bu dönemde güçlü kâr artışına imza attı. Enka'nın net kârı yüzde 91 artışla 3,2 milyar TL'ye yükseldi.

Pandeminin ilk döneminde güçlü kâr artışına imza atan perakende market zinciri Bim, bu dönemde de kâr artışını sürdürdü. Bim'in net kârı yüzde 26 artışla 1,4 milyar TL'ye yükseldi.