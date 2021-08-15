Üretmek var olmaktır

Başbakanlık Gençlik Dairesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Gençlik Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Üreten Gençler Buluşması’ önceki gün başladı.

Etkinliğin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TİKA Lefkoşa Temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Başbakanlık Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gençlik Merkezi Birliği bahçesinde gerçekleşen etkinlikte Cumhurbaşkanı Tatar, kurulan stantları dolaşarak genç üreticilerle sohbet etti, düzenlenen gösterileri izledi.

Verilen bilgiye göre, genç üreticilere yapılan çalışmaları takdir ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, ülke gelişimi için gençlerin ve üretmenin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Başbakan, sandalye ördü

Etkinlikte kurulan ve gençlerin ürettiği ürünlerin sergilendiği stantları dolaşan Başbakan Saner, gençlerle sohbet etti ve sandalye ören gence sandalye örmede yardım etti.

Başbakan Saner, gençleri motive edici bu tür etkinliklerin çok yararlı olduğunu ve ülkenin üreterek ayakta durmasının ve gençlerin bu bayrağı devralarak geleceğe taşımasının önemine işaret etti. Bu başarılı organizasyonun düzenlenmesine katkı koyan başta Gençlik Merkezi Birliği, Gençlik Dairesi ve TİKA ve tüm emeği geçenleri kutlayan Saner, gençlerin başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Başbakan Saner, Başbakanlık olarak gençlerin önünün açılması ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak bu tür etkinliklere katkı koymaya devam edeceklerini de söyledi.

"Zanaat Sanatla Gençler Halkla Buluşuyor" sloganıyla başlayan bu etkinliğin stantlarını gezerken bir çok güzel üretimin yapılmakta olduğunu görmekten ülke adına heyecan duyduğunu da kaydeden Başbakan, gerek üretim gerekse sahne performansını ortaya koyan 167 gencimize bu etkinliğe anlam ve renk kattıkları için teşekkür etti.

Özersay ve ekibinden gençlere destek

Öte yandan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, HP Genel Sekreteri, Lefkoşa İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Üreten Gençler Buluşması’na katılıp, stantları ziyaret etti ve gençlere destek beyan etti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Özersay, Üreten Gençler Buluşması’nda gençlerle sohbet ettiğini, üretiyor olmanın verdiği mutluluklarını kalıcı kılmak için hem toplum olarak çabalarına sahip çıkılması hem de kısıtlı da olsa devlet imkânlarıyla teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Etkinliğin bu akşam da devam edeceğine dikkat çeken Özersay, etkinliğe katılım çağrısı yaptı ve gençlerin ürettiklerinden alarak destek olunmasını istedi.

Özersay, “Üretmek iç huzurdur, ayakta kalmaktır, var olmaktır" dedi.