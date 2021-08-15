Pirhan’da can pazarı

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, dün akşam saatlerinde, Pirhan köyü yakınlarında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Baskın’ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Diyalog muhabirinin olay yerinde elde ettiği bilgilere göre, yönetimindeki MF 323 plakalı aracı ile Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya doğru süratli bir şekilde seyreden İbrahim Baskın, aynı istikamette seyreden Birol Güler Yönetimindeki RT 041 plakalı araca, ardından Okeke Obiajulu yönetimindeki RH 377 plakalı araca çarparak, orta refüşü aşıp karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen İbrahim Baskın yönetimindeki araba, Eliz Nebil’in kullandığı SM 330 plakalı araç ile yüz yüze çarpışarak durabildi.

İki araç tarlaya uçtu

Çarpışmanın etkisiyle SM 330 plakalı araç tarlaya savrularak tavanı üzerinde dururken, ilk çarpışma esnasında RT 041 plakalı araç yolun solundan çıkarak tarlaya savruldu. Kaza sonucu İbrahim Baskın, Birol Güler ve Eliz Nebil yaralanarak ambulansla Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Güven’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aracın arkasında içki şişeleri

Kazaya sebebiyet veren sürücü İbrahim Baskın’ın kaza esnasında alkollü olduğu ve aracın arka kısmında içki şişelerinin bulunduğu iddia edildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.