Amerikan Koleji ve Girne Özgürada Lions Kulübü iş birliğinde resim yarışması düzenlendi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu bünyesinde eğitim veren, Amerikan Koleji öğrencileri, Girne Özgürada Lions Kulübünün düzenlediği resim yarışması ile hünerlerini sergiledi. Öğrenciler Amerika’da düzenlenecek yarışmaya katılmaya hak kazandı.

Girne Özgürada Lions Kulübü tarafından; 11-13 yaş grubu 20 Amerikan Koleji öğrencisi arasında gerçekleşen yarışmada, öğrenciler “Hizmet Yoluyla Barış” temasında resimler çizerken, jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren ilk 3 öğrenci belirlendi.



“Dereceye giren isim Loulie Bow oldu”

Girne Amerikan Kolejinde yapılan resim yarışmasında dereceye giren öğrenci Loulie Bow oldu. Yarışma süreci boyunca Girne Amerikan Koleji Resim Bölüm Başkanı İzbel Tunakan, resim öğretmenleri İbrahim Türk ve Sevgi Özkayıkçı öğrencilerin heyecanını paylaştı.

Girne Özgürada Lions 2020-2021 Dönem Başkanı Kadriye Ertem, yaptığı konuşmada, her yıl Lions Kulüpleri olarak “Barış” temalı resim yarışmaları düzenlediklerini belirterek şunları söyledi;

“Biz Lions kulüpleri olarak düzenlediğimiz bu yarışmalara siz öğrencilerimiz ile birlikte katılıyoruz. Ve sizler bu yarışmalarda, bizleri temsil ediyorsunuz. Bu yıl da Girne Özgürada Lions olarak, Girne Amerikan Kolej öğrencileriyle bu yarışmayı sürdürüyoruz. Bu yarışmadaki katkılarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizin eserlerini gördük, hepiniz şahane çalışmışsınız. Bu çalışmalarınızın hayatınız boyunca devam etmesini temenni ediyorum” dedi.