“Tüm başvuruların toplamı 8 binin üzerindedir”

Serdar ŞENGÜL

İçişleri Bakanlığı görevini 2 gün önce Kutlu Evren’e devreden Ayşegül Baybars, vatandaşlık bekleyenlerin sayısının 8 binden fazla olduğunu söyledi. Canlı yayında tv2020’ye konuşan Baybars “İşlemi tamamlanmış dosya sayısı 2 bin 600’dür ama başvuruların sayısı 8 binin üzerindedir” dedi.

Beyaz Kimlik uygulamasını da içeren yeni Vatandaşlık Yasası’nın hazırlandığını ancak gerek 4’lü koalisyon döneminde, gerekse UBP ile ortaklıkta bunu geçiremediklerini anlatan Baybars, ortakların her defasında “zamanı değildir” dediğini aktardı. Zamanın da çok hızlı geçtiğini söyleyen Baybars “Bu konular için çok üzüldüm” şeklinde konuştu.

Beyaz Kimlik uygulamasına geçilmesi halinde, KKTC’de yaşayanlara ‘seçme ve seçilme hariç’ diğer tüm haklardan yararlanma fırsatı verilecek, böylece vatandaşlık başvuruları son bulacaktı.



Belediyeler reformu da kaldı

KKTC’de 28 olan belediye sayısının fazlalığına dikkat çeken ve birçoğunun zorda olduğunu belirten Baybars, 3 yıllık bakanlığı döneminde Belediyeler Reformunu yapamadıkları için de üzgün olduğunu söyledi.

Koalisyonlarda yaşadığı sorunları anlatan Baybars, bundan sonraki günlerde bu konuların takipçisi olacağını ifade etti.

Baybars bir soru üzerine avukatlık mesleğine dönmeyeceğini, arkadaşlarıyla birlikte parti çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

3 yıllık icraatlarını özetledi

Baybars, 3 yıllık sürede yapılanlarla ilgili olarak şöyle dedi:

“Görevi devraldığım günden bugünlere ülkeden kayıtlılığın sağlanması, e-devlet sisteminin en önemli ayağı olan MAKS Projesi’nin yaşam bulması, nüfusun sayısallaştırılması, ülkeye giriş çıkışların düzenlenmesi, yıllarca altyapısız olarak dağıtılarak birçok vatandaşımızın mağdur olduğu Kırsal Kesim Arsaları Altyapılarının tamamlanması, Sosyal Konut Projelerinin tamamlanması, ülkenin planlı bir şekilde büyümesi, yeni cezaevinin tamamlanması ve yurttaşlık politikaları gibi hassas konularda adil, şeffaf bir yapının kurulması, Kaymakamlıklarımızın daha verimli çalışması, Belediyelerimizin sıkıntılarının aşılması, muhtarlıklarımızın hak ettiği değeri bulması için tüm paydaşlarla istişare ve işbirliği içerisinde çalışmaya özellikle özen gösterdim."