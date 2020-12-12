Yanlış adımlar atılıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili, Başbakan Ersan Saner, “Avrupa Birliği’nin hala Kıbrıs’ta var olan gerçekleri göz ardı ederek hatalı bir şekilde tam üye yaptığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni memnun edici kararlar almasının Kıbrıs konusunun halline hiçbir fayda sağlayamayacağını” belirtti.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre; Ersan Saner “Avrupa Birliği liderler zirvesinin sonuç bildirgesinin Kıbrıs ve Türkiye ile ilgili bölümün yanlış olduğunu” söyledi.

Saner açıklamasında şunları kaydetti:

“Avrupa Birliği liderler zirvesi sonuç bildirgesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin tek taraflı ve kışkırtıcı olduğu iddia edilerek kınanması yanlış bir karardır.

Doğu Akdeniz’de tek yanlı ve kışkırtıcı sondaj faaliyetlerinde bulunan taraf; Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye’nin ortak komite kurulması önerisini reddeden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’dir.

Avrupa Birliği’nin hala Kıbrıs’ta var olan gerçekleri göz ardı ederek hatalı bir şekilde tam üye yaptığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni memnun edici kararlar alması Kıbrıs konusunun halline hiçbir fayda sağlamamıştır, bundan sonra da sağlamayacaktır.”

Saner, Kıbrıs sorunun başlangıcının 21 Aralık 1963’te Kıbrıs Türklerinin ortağı oldukları Kıbrıs Cumhuriyeti’nden silahlı saldırılar ve katliamlar sonucu atılması ve Birleşmiş Milletlerin 4 Mart 1964’ten bu yana saldırgan taraf olan Rum kesimini Kıbrıs’ın tümünün hükümeti olarak addetmesi olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ta o günlerden bu yana bu haksızlığı asla kabul etmeyen bir Kıbrıs Türk halkı ve onun oluşturduğu yönetimler olduğunu kaydeden Saner, Bağımsızlık Bildirgesi’nin ortaya konulması ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun kendi kaderini tayin hakkının neticesi ve uluslararası hukuka uygun olduğunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020, 11:53