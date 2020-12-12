Büyük vurgun

Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in, Rum Meclisi Denetleme Komitesi’ne, “altın pasaport skandalı” ile ilgili raporunu sunduğu ve bu konuda Rum Maliye Eski Bakanı Haris Yeorgiadis, Rum Eski İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos ve şu andaki Maliye Bakanı Konstandinos Petridis’i sorumlu gösterdiği bildirildi.

Politis gazetesine göre; Mihailidis, üç bakanın Rum Bakanlar Kurulu’na yalan beyanda bulunduklarını ve böylelikle casino personeli olan 27 kişiye vatandaşlık verilmesini sağladıklarını; bunun yanı sıra Rum Meclisi’ni de yanılttıklarını söyledi.

Gazete, Mihailidis’in raporu Rum Başsavcılığı’na da gönderdiğini ve topun, Başsavcı Yorgos Savvidis’te olduğunu kaydetti.

Mihailidis’in tüm vatandaşlıklarla ilgili detaylı bilgilendirme yaptığını ve cezai soruşturma gerektirecek bir durumun olduğunu dile getirdiğini belirten gazete, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in Mihailidis’e sert tepki göstererek, Mihailidis’in görüşlerinin siyasi içeriği bulunduğunu söylediğini yazdı.

Gazete, Mihailidis’in, “Wargaming” şirketi mensubu 64 kişiye verilen vatandaşlıklar konusunda ise Rum İçişleri Eski Bakanı Sokratis Hasikos’u işaret ederek, Hasikos’un bu meseleye müdahil olduğunu ve 64 kişiye vatandaşlık verilmesi için Bakanlar Kurulu’na konuyu Yeorgiadis ile birlikte getirdiklerini söylediğini kaydetti.

Kasaya 49 milyon aktı

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Mihailidis’in raporuna göre, sözde yatırımcıların, vatandaşlığı alabilmek için ikametgah adresi olarak otoparkın bodrum katını veya akasya ağaçlarının bulunduğu tarlayı gösterdiklerinin, bazılarının da değeri 550 bin Euro olan bir taşınmaz için göstermelik satış sözleşmesi imzaladıklarının tespit edildiğini yazdı.

Gazete, rapora göre “Kıbrıs Yatırım Programı”nın devletin kasasına 7 milyar Euro’luk gelir akışı öngördüğünü; ancak bu programdan yalnızca 49,7 milyon Euro gelir sağlandığını kaydetti.

Haberde, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in de Rum Meclisi’ne, vatandaşlık başvuruları için aracılık yapan 635 avukatın isminin bulunduğu bir liste sunduğu belirtildi.