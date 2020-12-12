Karargaha fidan dikti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri (GKK) Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nu makamlarında ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre; ilk olarak saat 10.00’da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk’ü ziyaret eden Cumhurbaşkanı, burada onur kıtası tarafından karşılandı.

Daha sonra Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Tatar, KTBK Müzesi’ni ziyaret ederek bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, müzeyi ziyaretinin ardından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ile görüştü.

KTBK ziyaretinin ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Boğaz’daki karargâhını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, burada Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından askeri törenle karşılandı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Tatar, ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile baş başa görüştü. Cumhurbaşkanı Tatar, ziyareti anısına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Boğaz’daki karargâhına fidan dikimi de gerçekleştirdi.

Girne’yi dünya tanıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün, Girne Belediyesi’ni ziyaret ederek, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile görüştü.

Güngördü, Cumhurbaşkanı Tatar’ı kapıda karşıladı. Tatar, belediye binasına girişinde çalışanları selamladı.

Girne Belediye Başkanı Güngördü’nün makam odasında gerçekleşen görüşmede konuşan Güngördü, Cumhurbaşkanı Tatar’a “hoş geldiniz” diyerek, yeni görevinde başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar da, Girne’nin KKTC’nin en değerli şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek, şehrin, gerek turizm potansiyeli, gerekse üniversite öğrencilerinin Girne’de eğitim alması açısından önemine işaret etti. Tatar, üniversite sayılarının da arttığına dikkat çekti.

Girne’nin dağı, yeşili ve denizi ile dünyanın tanıdığı bir şehir olduğunu söyleyen Tatar, Girne’ye çevresi, çağdaş altyapısı ve yolları ile sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Girne’de sadece KKTC vatandaşlarının değil öğrenciler, turistler ve yurt dışından gelen yabacıların da yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, şehrin altyapısının da bu çerçevede geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı olarak Girne için gerekli desteği vereceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetle de iş birliği içinde trafik açısından çevre yollarının tamamlanmasının önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, Alsancak, Lapta, Karşıyaka’ya kadar olan bölge ile Değirmenlik, Çatalköy ve Girne’ye kadar olan yol çalışmasının devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Pandemi sürecinin devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bu süreçte gösterilen başarının ve sürecin sağlıklı bir şekilde götürülmesinin algıyı çok iyi bir noktaya getirdiğini ifade etti. Tatar, KKTC’nin sağlık altyapısı ile bu işi yönetebildiğini ifade ederek, “Sağlık çalışanları, doktorları, hemşireleri, belediye çalışanları ve bütün ilgililerle KKTC artık sağlıkta da önemli bir noktaya gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Tatar, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve ekibine çalışmalarında başarı da diledi.

Lionslardan Tatar’a ziyaret

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sare Tüfekçi ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı makamının halkla iç içe olmasının önemine değinerek, Tüfekçi ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, toplumsal yardım ve faaliyetleri takdir ettiğini, ihtiyaçlıların sıkıntılarının aşılması için her türlü katkının yapılmasında birlik ve beraberliğin önemli olduğunu söyledi.

Lions kulüplerinin dünyada uluslararası bir kuruluş olarak çalışmalar yaptığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede de bu kuruluşun temsil ediliyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KKTC’nin güçlenmesinin esas hedef olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, halkın refahı ve mutluluğu için sivil toplum örgütlerinin etkin çalışmalarının devamının gerekliliğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar fedakarlık, gençlerin katılımı ve ekip çalışmasının yardım faaliyetlerindeki önemini vurguladı.