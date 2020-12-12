Kuzeyde 7, güneyde 424 yeni vaka

KKTC’de son 24 saatte yapılan bin 386 PCR testi sonucunda 7 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Pozitif vakalardan 2’sinin hava yolu, 2’sinin de deniz yolu ile ülkeye geldiği, 3’ünün ise yerel olduğu duyuruldu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, 13 Covid-19 hastasının ise iyileşerek taburcu edildiğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs’ta toplam test sayısı 282 bin 677 olarak açıklanırken, toplam vaka sayısı bin 242’ye, iyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı ise bin 108’e yükseldi.

KKTC’de halen 101’i pandemi otellerinde, 26’sı pandemi merkezinde, biri de yoğun bakımda olmak üzere tedavisi süren 128 hasta bulunuyor.

Güney’de 3 yeni can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 12 bin 816 test yapıldı, 424 yeni vaka tespit edildi.

Rum yetkililer 3 kişinin daha Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Toplam vaka sayısı 14 bin 476’ya, toplam can kaybı 75’e yükseldi.

Türkiye’de rakamlar korkutuyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Covid-19 hasta tablosunu açıkladı. 11 Aralık Cuma gününün verilerine göre; son 24 saatte yapılan 208 bin 873 testle birlikte toplam test sayısı 20 milyon 709 bin 452’ye ulaştı.

Semptom gösteren 5 bin 607 hastayla birlikte 32 bin 106 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı

1 milyon 780 bin 673’e çıktı. Can kaybı da 226 artarak 15 bin 977’ye yükseldi.

5 bin 516 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 458 bin 109’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın günlük paylaştığı tabloda hastanelerin doluluk oranları da yer alıyor. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 55.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 41.7 oldu.

Sosyal medya hesabından güncel Corona verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında aşıya değindi.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız.

* Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu.