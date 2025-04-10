Anlamlı etkinlik

Güzelyurt’ta bulunan Şehit Turgut Ortaokulu’nda "doğa, çevre ve gezi" temasıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Öğrenciler, bahar mevsimin gelişiyle birlikte okulun bahçesinde çiçek ekti.

Öğrenciler daha sonra öğretmenler Saniye Fındık ve Umut Seyhan eşliğinde okulun yanındaki "tren müzesine" ziyaret gerçekleştirdi. Çocuklar müzedeki eserlerle ilgili öğretmenlerinden bilgi aldı.

