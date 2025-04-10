banner564

Anlamlı etkinlik

Şehit Turgut Ortaokulu öğrencileri çiçek ekti, tren müzesini gezdi

Anlamlı etkinlik
banner598

Güzelyurt’ta bulunan Şehit Turgut Ortaokulu’nda "doğa, çevre ve gezi" temasıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Öğrenciler, bahar mevsimin gelişiyle birlikte okulun bahçesinde çiçek ekti.
Öğrenciler daha sonra öğretmenler Saniye Fındık ve Umut Seyhan eşliğinde okulun yanındaki "tren müzesine" ziyaret gerçekleştirdi. Çocuklar müzedeki eserlerle ilgili öğretmenlerinden bilgi aldı. 
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Beğeni topladı
Beğeni topladı
  1. KIBRIS

banner608

banner474