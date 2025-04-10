Dosyaya yeni tanıklar eklendi

Kuzey Kıbrıs’taki 60 parça Rum arazisine 43 milyon Euro değerinde gayrimenkul yapıp sattığı iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklu yargılanan Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut’un davası 3 Mayıs 2025 tarihine ertelenirken, iddia makamı dosyaya yeni tanıklar ekledi.

İş insanı Simon Aykut’un dünkü duruşmasında, iddianamede değişiklik yapıldı, iddia makamının tanık listesine 12 kişi daha eklendi.

Cyprus Times’ın haberine göre; Aykut aleyhine getirilen toplam 242 suçlamadan 102’sinde Rum Tapu Dairesi’nin, “etkilenen eski Rum mallarının rayiç bedeli ile ilgili yeni değerlendirmesi” ve bir kısmının rayiç bedelinin yükseltilmesi üzerine değişiklik yapıldı.

Savunma makamının, iddia makamının her iki talebine de itiraz etmediği ve Aykut’un avukatı Maria Neofitu’nun eklenen kanıtları incelemek ve iddianamedeki değişiklikler hakkında danışmanlık almak için mahkemeden süre istediği kaydedildi.

Rum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hristiana Parpota, bir sonraki duruşma gününü 3 Mayıs 2025 saat 09.15 olarak belirledi.

Simon Aykut neden tutuklu…

KKTC’de gerçekleştirdiği inşaat faaliyetleri nedeniyle güneye geçerken tutuklanan ve 2024 yılı Haziran ayından beridir Rum Merkezi Cezaevi’nde bulunan Simon Aykut’un Duminka adlı şirketi aracılığıyla Kuzey Kıbrıs'taki Rum arazileri üzerine 43 milyon Euro’luk inşaat yaptığı iddia ediliyor.

