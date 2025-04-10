‘Çağdaş eğitimden yanayız’

Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğünün önceki gün Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından dün Bekirpaşa Lisesi’nde eğitim gören bir kız öğrenci okula başörtüsüyle gitti. Kız öğrencinin sınıfa girmesinin ardından öğretmenler ders yapmayarak, durumu protesto etti. Öğretmenlerin protestosuna Bekirpaşa Lisesi Okul Aile Birliği de destek verdi.

Okul aile birliği ve eski Bekirpaşa Lisesi mezunları dün bir eylem gerçekleştirdi.

Okul önünde saat 17.00’de toplanan okul aile birliği ve eski mezunlara, Larnakalılar Derneği, Bağımsızlık Yolu ve CTP milletvekilleri Teberüken Uluçay ile Şifa Çolakoğlu da destek verdi.

Okul önünden İskele şehir meydanına kadar yürüyen topluluk, burada Atatürk büstü önünde basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, Atatürk ilke ve inkılaplarıyla yürümeye devam edileceği ve çağdaş eğitimden taviz verilmeyeceği vurgusu yapıldı.

