Hava ulaşımına yeni soluk

Fly Me Havayolları’nın Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hava taksi helikopter seferlerinin ilki dün yapıldı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ilk seferini yapan helikopter ile Ercan Havalimanı’na iniş yaptı.

Helikopter saat 16.00 civarında iniş yaptı ve su takıyla karşılandı.

Özel bir havayolu şirketi tarafından Türkiye ile KKTC arasında VIP taşımacılıkta kullanılmak üzere "taksi helikopter" seferleri başlatıldı. İlk sefer için Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan kalkan ve Ataoğlu ile Arıklı'yı taşıyan helikopter, Lefkoşa Ercan Havalimanı'na indi. İlk sefer sonrası gazetecilere açıklama yapan Ataoğlu, taksi helikopter seferlerinin Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin gelişmesi için bir köprü olacağını belirterek, seferlerin VIP hizmeti amaçlı olduğunu kaydetti. Ataoğlu, taksi helikopter seferlerinin iç hat güzergahlarında da kullanılacağını söyledi.

Bakan Arıklı ise taksi helikopter uygulamasının iki ülke arasındaki ulaşımı biraz daha kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde Adana ve Mersin'e de seferler olacak." diye konuştu.

