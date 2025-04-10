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İlginç savunma

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, disiplin tüzüğüyle birlikte ‘peçe, burka ve nikap’ gibi örtülerin yasaklandığını açıkladı

İlginç savunma
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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, disiplin tüzüğüyle birlikte yayınladıkları genelgeye dikkat çekerek, Kıbrıslı Türklerin pek haberdar olmadığı ‘peçe, burka ve nikap’ gibi örtülerin yasaklandığını açıkladı. Çavuşoğlu, yeni kıyafet tüzüğünü savunurken “başörtüsü konusunda dünyadaki uygulamanın aynısı söz konusudur” dedi.
Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu’nun onayladığı tüzüğü eleştirenlere de gönderme yaparak “Kusura bakmasınlar ama ne din elden gitti diyenler düzeni sağlıyor bu ülkede ne de laiklik elden gitti diyenler sağlıyor. Düzeni sağlayan Anayasa ve yasalardır” şeklinde konuştu. 

Tercihler geçerli
Bakan Çavuşoğlu, disiplin tüzüğüyle birlikte yayınladıkları genelge ile peçe, burka ve nikap gibi örtülerin yasaklandığını, laiklik ve din konusunda son derece hassas olduklarını söyledi.
Çavuşoğlu,  bu konularda yaratılmak istenen tartışmaların gerçeklere dayanmadığını kaydetti.
Çavuşoğlu, disiplin tüzüğünde yapılan düzenleme ile ortaokulda başörtüsünün okul idaresinin onayına bırakıldığını, liselerde ise öğrencilerin tercihinin geçerli olacağını da söyledi.

Öğretmenler yasalara uymalı
Gelinen aşamada başörtüsü konusunda dünyadaki uygulamanın aynısının söz konusu olduğunu söyleyen Çavuşoğlu,  konu üzerinde manipülasyon yapıldığını kaydederek, sosyal medyada toplumu infiale sürükleyecek asılsız paylaşımlar yapıldığını söyledi.
 “Yalancının mumu yatsıya kadar yanmıştır” diyen Çavuşoğlu, tüzük sonrasında yayınladıkları genelge ile peçe, burka ve nikap gibi örtülerin yasaklandığını açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu, özellikle Lefkoşa’da yapılan eylemde yer alan bazı söylemlerin asılsız olduğunun böylelikle ortaya çıktığını ifade ederek, “bize karşı toplumun tepkisini oluşturmak adına yapılan paylaşımlar böylece son buldu” dedi.
Öğretmenlere anayasa ve yasalara uyma çağrısında bulunan Çavuşoğlu, bunun aksi durumda gerekli işlemlerin yasalar çerçevesinde yapılacağını vurguladı.
Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, öğretmen sendikalarına da eleştiriler yönelterek çağrıda bulundu.
Sendika yöneticilerinin öğretmenlerin önünden çekilmesini isteyen Çavuşoğlu, her iki öğretmen sendikasını konuları diyalog yoluyla çözmeye davet etti.

Tartışmalar gereksiz
Çavuşoğlu, bakanlar kurulu tarafından onaylanan ve yürürlüğe giren disiplin tüzüğü ile ortaokullarda başörtüsünün okul idaresinin kararına bırakıldığını, liselerde ise öğrencilerin isteğinin geçerli olacağını ifade ederken, başörtüsünün renginden boyutuna kadar tüm detayların tüzükte yer aldığını, okul üniformalarına uygun olmayacak ya da kapatacak bir şeklin kullanımının söz konusu olmayacağını söyledi.
Tüzüğün yürürlüğe girmesiyle birlikte eş zamanlı olarak yayınladıkları genelge ile peçe, burka ve nikap gibi örtülerin yasaklandığını ifade eden Çavuşoğlu, laiklik tartışmalarının yersiz ve gereksiz olduğunun altını çizdi.
Çavuşoğlu, tüzüğün oybirliği ile hayata geçtiğini de ifade ederek, hükümetin de desteğinin tam olduğunu vurguladı.
Bakan Çavuşoğlu herkese sağduyu çağrısında da bulunarak, öğrencilerin bugüne kadar ciddi bir ders kaybı yaşadığını, bunun sona ermesi ve telafisi için yapılacakların planlanması yönünde çalışmaların başlatılması gerektiğini de sözlerine ekledi.  
 

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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 3 saat Önce

Erdoğana bakan Çavuşoğlu "ortaokulda başörtüsünün okul idaresinin onayına bırakıldığını, liselerde ise öğrencilerin tercihinin geçerli olacağını da söyledi".
Peki fark miye? Reşit olma orta okuldan liseye geçiste mi? Açıklayamazsın.
Erdoğan taktiği " cehalet öyle ezberlesin" diyorsun. Başka mantıklı birşey diyemiyorsun.

Doğru Söz
Doğru Söz - 3 saat Önce

Dünya 5 ten büyüktur diyen ERDOĞAN Türkiye'i bir tek kendine biat eden zavallı zombilere döndürdü. Onlara acıyorum. Kendimi acınası durumda düşünmek bile istemiyorum. Kaldıramam. Biz zombi olmayacağız. Gerekirse öleceğiz. Ya istiklâl ya ölüm...

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 2 saat Önce

Öğrenci Kızlarımızın Kapanmasına Hayır diyen KKTC Cumhurbaşkanımız Eşinin Sonrası Gelecek Seçimlerde aday olan Cumhurbaşkanımızı Türkiye’nin yine seçmesi mümkün değildir !

Doğru Söz
Doğru Söz @Hasan Nuri - 43 dakika Önce

Bence da. Erdoğanı tanırız biz.

Doğru Söz
Doğru Söz - 44 dakika Önce

Türban özgürlük değildir. Türban kadın özgürlüğüne vurulan prangaların daniskasıdır. Türban Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Katar ve İran'da en yaygındir. Tüm bunlarda kadın özgürlüğü turbanla alınmıştır ve yoktur, sıfırdır. sıfır. Araba kullanamazlar. Yalnız seyahat edemezler, pekçok işi yapamazlar. Türkiye da adım adım buna gidiyor. CHP tertiplenirsa olacak olan budur. Çünkü Erdoğan hükümdarlığı da anca bu yolla garanti atına alınacaktır.
Türban kırmızı çizgidir. Uyanın ...

Tamer Karadeniz
Tamer Karadeniz - 2 dakika Önce

Maalesef bu bir savunma değil.. Olsa olsa SAVUNAMAMA dir. İnanmadan yaptıklarını tezlestirip millete sunamadiklarini gösteriyorlar. Ya bilgili olun, ya da susun..

Doğru Söz
Doğru Söz - 34 dakika Önce

Okullardaki türban kadın reşit olmadan, kendini bulmadan onu erkeğin kölesi yapmanın ilk adımıdır.

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