‘Anavatan’a saygı’

Ömer KADİROĞLU

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa İlçe Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği önünde "Anavatana Saygı, Vefa’ya Çağrı" eylemi yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne yönelik “yakışıksız ve provokatif” söylemleri protesto etmek, Türkiye’ye olan minnettarlığın ve devletinin Kıbrıs Türk halkına verdiği destek için duyulan şükranı göstermek üzere düzenlendiği belirtilen eylemde; “Kıbrıs Türk’tür Türk kalacak”, “Ne mutlu Türküm diyene”, "Anavatan sana şükran” sloganları atıldı.

Büyükelçiliğe “Şükran Sana Anavatan” yazılı çelenk bırakılan eylemde, YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı konuşma yaptı.

Disiplin Tüzüğü değişikliği ile bir buçuk aydır "suni bir kriz" yaşandığını belirten Arıklı, tüzük değişikliğinin "Büyükelçiye saldırmak için kullanıldığı" görüşünü ifade etti.

“Kimse Anavatanla hesaplaşamaz.” diyen Arıklı, sembolik bir eylem yapıldığını, 26 Nisan’da ise miting yapacaklarını söyledi.

Bu toprakları vatan bildiklerini vurgulayan Arıklı, "Türkiye’ye karşı cephe alan bir kesim olduğunu" söyleyerek, “Türkiye’nin buradaki temsilcisine saygılarımızı sunmak için buradayız.” dedi.

Hükümetin başörtüsü konusunda bir adım attığını ve bu konunun kendileri açısında kapandığını belirten Arıklı, Milli Eğitim Bakanlığı’nı derslere girmeyen öğretmenler konusunda soruşturma açmaya da çağırdı.

Arıklı, adaletin, doğum yerine veya mesleklere göre değişemeyeceğini de ekledi.

Arıklı’nın konuşmasının ardından, Büyükelçiliğe “Şükran Sana Anavatan” yazılı çelenk bırakıldı ve eylem sona erdi.

