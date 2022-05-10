Üstel’in görevlendirilmesinin ardından yapılan açıklamalar

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı Üstel’in görevlendirilmesinin ardından açıklama yaptı. Parti liderleri görevlendirilmeyle ilgili farkı görüşler ortaya çıktı.

Ataoğlu: Beklediğimden hızlı

“Meclis’te UBP’li milletvekilleri ile sohbet etmiştik, Çarşamba günü Parti Meclisi kararı alınacağını ve ondan sonra hareket edeceklerinden bahsetmişlerdi. Bu kadar hızlı gelişeceğini düşünmedim.

Biz ortaya koyduğumuz maddelerin üzerinde yeniden çalışıyoruz ve geliştirmeye çalışıyoruz. Kapımız eğer çalınırsa yine bu maddeleri ortaya koyup görüşmelerimize devam edeceğiz.”

Arıklı: 100 gün şartnamesi masada

“Koltuk derdinde olsaydık eylem planı sunmazdık, hükümeti bozmazdık... Sayın Faiz Sucuoğlu’ndan ne istediysek, yeni başbakan adayından da aynı şeyleri isteyeceğiz. Katı şartları da ileri sürebiliriz. Biz artık icraat istiyoruz.

Halkın sıkıntılara tahammülü kalmadı. Haziran ayının sonunda sıkıntılar daha çok hissedeceğiz.

Bizim tavrımız açık ve nettir. 100 günlük eylem planını görmek istiyoruz, icraat yapmak istiyoruz. Sayın Üstel bizi bu konularda tatmin ederse, kaldığımız yerden devam ederiz.”

Erhürman: Başka söze gerek var mı?

“Sucuoğlu hükumeti kurma görevinin hangi UBP milletvekiline verileceğine en yetkili organ olan Parti Meclisi'nin karar vereceğini söyledi. DP-YDP "görev CTP'ye verilmelidir" diye açıklama yaptı. Sn. Arıklı, "11 ay hükumette kaldık hiçbir icraat yapamadık. Sonra 59 gün daha hükumette kaldık yine hiçbir icraat yapamadık. Sebep UBP'nin iç meseleleri" dedi. Sn. Sucuoğlu, üç gün önce, "bu saatten sonra DP ve YDP ile hükumet görüşmesi yapmak bize yakışmaz" dedi. Sn. Hasipoğlu, 10 gün önce, “UBP’nin 15 bin üyesinin oyuyla seçilmiş parti genel başkanı bulunduğunu, genel başkan haricinde UBP’nin başka bir vekiline hükümeti kurma görevinin verilmesini UBP’nin kabul etmeyeceğini" söyledi. Sn. Tatar, üç gün önce, hükumeti kurma görevi vereceği milletvekilinin UBP yetkili organlarında belirlenmesi gerektiğini söyledi. Sonuç: Hükumeti kurma görevinin Sn. Üstel'e verildiği haberi basına düştü! UBP'nin herhangi bir "yetkili organ" kararı yok! Beklenti Sn. Üstel'in UBP-DP-YDP hükumetini kurması! Başka söze gerek var mı?”

Özersay: Bu dikiş de tutmaz

“Makam, mevki ve menfaat kavgasıyla entrikanın bol olduğu yerde bu dikiş de tutmaz.

Boşa kürek çekilecek, ülkeye zaman kaybettirilecek. Yazık!

Harmancı: Mide bulandırıcı

“Yesinler sizin yetkili organınızı, çak bir telefon uzatma bakalım şu işi hop Ünal abimize görev verilir. UBP ülkenin Doğan görünümlü Anadol olduğunu herkese ispat görevinde. Çok değil aranızdan 5 kişi çıksa da “İrademizi ne Ankara’ya ne Brüksel’e ne de başka bir odağa” veririz deyip istifa etse devrime sebep olurdunuz. Tarihe AKP müdahalelerini davet eden, kabul eden, normalleştiren ve harfiyen uygulayanlar olarak geçeceksiniz. Bir toplumu da peşinizden ateşte bırakarak. Çok utanç verici, çok mide bulandırıcıdır.”

