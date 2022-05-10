Dönüm noktası

İngiltere'nin Kıbrıs'taki Egemen Üs Bölgeleri İdaresi, üslerde mülk ve arazi geliştirilmesine izin verecek yeni bir planlama sisteminin 16 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, çevre ve iş gruplarının yanı sıra hem Kıbrıslı Rum, hem de Kıbrıslı Türk yerel topluluklarla istişare içinde geliştirilen Askeri Olmayan Kalkınma (NMD) planlama sistemi, Egemen Üsler Bölgesi içerişinde arazi ve mülk geliştirme üzerindeki birçok kısıtlamanın kaldırılmasını öngörüyor.

Rum Başkanlık Sarayı’nda dün sabah düzenlenen törenle anlaşmanın hayata geçeceğini duyuran Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs’taki İngiliz egemen üs bölgelerinin askeri olmayan inkişafı anlaşmasının Güney Kıbrıs, üs bölgesinde yaşayan kişiler ve bölgede mülk sahibi olanlar açısından tarihi bir anlaşma olduğunu belirtti.

Anastasiadis, törende yaptığı konuşmada, bu anlaşmanın Güney Kıbrıs ile İngiltere arasındaki mükemmel ilişkilerin ispatı olduğunu söyledi.

Rum lider, bu anlaşmanın 15 Ocak 2014’te, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve İngiliz mevkidaşı William Hague tarafından imzalandığını anımsatarak, anlaşmada neler öngörüldüğünü anlattı ve bu süreçte emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Bu anlaşmayla, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kuruluşundan ve 1960 Anlaşmaları’ndan bu yana ilk defa, İngiliz Üsleri sınırları içerisinde nihai ve bütünlüklü bir düzenleme yapılacağını kaydeden Anastasiadis, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Güney Kıbrıs ile İngiltere arasındaki ilişkilerde özlü ve kaliteli bir ilerleme sağlanacağına vurgu yaptı.

Thomson: Gelişme fırsatına izin verilebilecek

Üsler Yöneticisi ve Kıbrıs Britanya Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Rob Thomson da yaptığı konuşmada Birleşik Karalık’ın hem Kıbrıs hem de bölgesel güvenliği artırmaya yönelik operasyonel çalışmalarını korurken, yakında üslerde daha fazla gelişme fırsatına izin verilebileceği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Lillie: Kalkınma fırsatı

Britanya’nın Kıbrıs Yüksek Komiseri Stephen Lillie de askeri olmayan kalkınma anlaşmasının uygulanmasının ikili ilişkilerde büyük bir dönüm noktası olduğunu ve üslerde yaşayan binlerce Kıbrıslı için kalkınma fırsatları sağlayacağını kaydetti.

Yeni sistemle ilgili tüm ayrıntılar, SBAA web sitesinde ve Kıbrıs Rum Yönetimi Şehir Planlama ve İskan Dairesi'nin web sitesinde çevrimiçi olarak halka sunuluyor. Detaylar, ayrıca SBAA Bölge Daireleri de dahil olmak üzere çeşitli yerlerde mevcut olacak.