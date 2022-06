Başarılarını kutladı

İngiltere Prensi Edward, English School of Kyrenia (ESK) öğrencilerine Duke of Edinburgh bronz ve gümüş ödüllerini vererek tebrik etti.

Tören, Lefkoşa’daki İngiliz Okulunda gerçekleşti.

Adanın dört bir yanındaki okullardan gelen başarılı öğrenciler, Prens Edward tarafından şahsen tebrik edildi.

Öğrenciler, Prens Edward’e küçük gruplar halinde çalışarak edinmiş oldukları deneyimleri anlattı.

Öğrenciler, ayrıca Prens Edward,’ı Kuzey Kıbrıs’ın dağlarında yürüyüş ve kamp yapmak için davet etti.

Bir ESK öğrencisi, Karpaz ve Girne'de yer alan SPOT Kaplumbağa Koruma Projesi' nde gönüllü olarak görev aldığı süreçte yaşadıklarını anlatarak, deneyimlerini Prens’le paylaştı. Prens bu konuyla oldukça ilgilendi.

ESK Okul Müdürü Mr. Hector MacDonald şunları söyledi:

“ESK olarak Duke of Edinburgh Uluslararası Ödülüne tam altı yıldır, çok sayıda bronz, gümüş ve altın ödülün sahibi olmaktan gurur duyuyoruz. Ödüllerin teşvik edici gücüne değer veriyoruz ve genç insanların kendine güvenen ve insancıl bireyler olmalarına yardımcı olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimizin Prens Edward ile şahsen tanışma ve konuşma fırsatına sahip olmaları kesinlikle harikaydı.”

Duke of Edinburgh ödülü

Duke of Edinburgh ödülü, özgüven ve takım çalışması becerilerini geliştiren, zorlu bir görevi tamamlayarak, aynı zamanda yerel topluma katkı sağlayan öğrencilere verilir.