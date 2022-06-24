Teşekkür borçları var

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, DİSİ Başkanı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı adayı Averof Neofitu’nun Maraş ziyaretini değerlendirdi. Hasipoğlu, Neofitu’nun, Kıbrıs Türk tarafına yaptığı adayı birleştirme çağrısını ve “Varosha kaybedilirse Kıbrıs kaybedilecektir ve seçim için değil ana yurdumuzdaki yıkımı görmek için buradayım” açıklamalarını eleştirdi.

Maraş’ın artık siyasi malzeme yapılmaması gerektiğini kaydeden Hasipoğlu, “Şimdi bu bölgeyi ekonomiye ve turizme kazandırma zamanıdır. Eğer biz bu iradeyi ortaya koymasaydık, Sayın Neofitu da dahil birçok Kıbrıslı Rum ve yabancı turist bu bölgeyi ziyaret dahi edemeyeceklerdi. Bize teşekkür, kendi vatandaşlarına ise özür borçları vardır” dedi.

Neofitu’nun, Maraş’ı ziyaret etmesinden memnun olduğunu ifade eden Hasipoğlu, şöyle devam etti:

“Yıllardır Kıbrıs Türkü’nü bir gün federasyon çözümü olacak diye müzakere masalarında oyalamalarından dolayı kapalı tutulan bu bölgenin hayalet şehir olmaktan çıkıp, yeşermeye ve hayat bulmaya başladığını görmeye başlaması, bir Rum siyasetçi için önemli bir başlangıçtır.”

GKRY’nin keyfini daha fazla beklemeye tahammülün kalmadığını vurgulayan Hasipoğlu, Maraş’ın on yıllarca müzakerelerde statükonun bir simgesi haline geldiğini, bu statükoyu yıkan KKTC devletine teşekkür etmeleri gerektiğini kaydetti.