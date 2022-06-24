Bölgenin yıldızı 

Mısırlı iş adamının 300 milyon Euro’yu aşkın yatırımla tamamladığı Ayia Napa marinasının resmi açılışı, Rum lideri Nikos Anastasiadis’in katılımıyla gerçekleşti.

Politis gazetesinin haberine göre; Anastasiadis açılışta yaptığı açıklamada marinanın, sadece “Mağusa bölgesinin” değil tüm ülkenin turistik haritasını değiştirecek olan bir proje olduğunu söyledi.

Anastasiadis projenin tamamlanmasında büyük rol oynayan Mısırlı yatırımcı Naguib Sawiris ve Karamontani Grubu’na teşekkürlerini sundu.

Mısırlı yatırımcı Sawiris ise yaptığı konuşmada Ayia Napa marinasının, Doğu Akdeniz’in köklü olarak imajını değiştiren bir proje olarak nitelendirdi.

Marinanın özelliği

Ayia Napa marinasının 600 yat barındırabilen bir kapasiteye saip. Marina projesi kapsamında 220 adet lüks apartman dairesi ve 35 adet lüks villa bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2022, 10:05