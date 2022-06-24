‘Kurtaracağız’ 

Rum DİSİ Başkanı Averof Neofitu, beraberindeki heyetle birlikte kapalı Maraş bölgesini ziyaret ederek burada önemli açıklamalarda bulundu.

Fileleftheros gazetesi haberi “Neofitu’nun İşgal Altındaki Şehrin Kapalı Bölgesindeki Ziyareti-Maraşlılara Yönelik Mesaj” başlığıyla verdi.

“Maraş’ın kaybedilmesine asla izin vermeyeceğini” söyleyen Neofitu, Türk meydan okumalarının artışından söz ederek, Maraş kökenli Rumlara seslenişinde “Maraş’ı, ülkenin yeniden birleşmesi ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü" olarak nitelendirdi.

Neofitu, “Maraş’ımızın kaybedilmesine izin vermem mümkün değildir, Maraş’ımızın kaybedilmesine asla izin vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Neofitu ayrıca “DİSİ ve kendisi var oldukça, Türk saldırganlığına karşı mücadele vermeye devam edeceğini” de ileri sürdü.

Tüm vatandaşlara, uluslararası unsuru harekete geçirmek için güçlerini birleştirmeleri çağrısında bulunan Neofitu, Kıbrıslı Türklere de seslenerek “Maraş’ın yağmalanmasını sonlandırmak için Türkiye ve Kıbrıslı Türk liderliğine baskı yaparak, bu suçu durdurmaya çalışmaları” çağrısında bulundu.

Neofiu “Maraş’ın yağmalanmasına açılan yolları kapatın, Kıbrıs sorununun çözüm yollarını açın. Hep birlikte Kıbrıs sorununun çözüm yollarını açın” ifadesini kullandı.

Neofitu “Maraş’ın kaybedilmesi durumunda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlarla birlikte Kıbrıs da kaybedilecek, yurdumuz Türk ili olacak, ne Kıbrıs Türklerin, ne Kıbrıslı Rumların, ne çocuklarımızın, ne de torunlarımızın geleceği olacak” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2022, 10:05