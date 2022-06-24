‘Ezici çoğunluk  değişim istiyor’

İstanbul Büyük Şehir (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran 2019 seçimlerinin yıl dönümünde önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin önünde büyük fırsatlar bulunduğunu ve bunun için değişime ihtiyaç olduğunu vurgulayan İmamoğlu “Bunların şu anki düzende olamayacağı artık aşikâr. O gün yaklaşıyor. Çünkü bu ülke vatandaşlarının ezici çoğunluğu değişim istiyor" dedi.

Gurur verici

İBB, 23 Haziran seçimlerinin üçüncü yıl dönümünde Yenikapı'da ‘Demokrasi Şenliği’ düzenledi. Gün boyu jonglör, pandomim gösterileri ile mandala, tuval boyama atölyelerinin düzenlendiği şenlikte Evdeki Saat, Mavi Gri, BEGE, Reynmen, DJ Ersin ve Edis sahne aldı. Demokrasi Şenliği'nin ev sahibi İBB Başkan Ekrem İmamoğlu İstanbullulara seslendiğinde konuşmasında dikkat çeken mesajlar verdi. İmamoğlu Demokrasi Şenliği'ne eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve çocukları ile birlikte geldi. Gurur verici bir günün yıl dönümünü kutladıklarını belirten İmamoğlu “16 milyon İstanbullunun şehrin geleceği adına unutulmaz bir şekilde irade koyduğu ve tüm dünyaya ilham kaynağı olduğu bir günün yıl dönümüdür. 16 milyonun bu güzel ülke adına yeni bir eksene karar verdiği bir günün yıl dönümüdür. Bu ülke sizlerle ne kadar övünse azdır” dedi.

İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun 3 yıl önce 23 Haziran gecesi muazzam bir demokrasi iradesi sergilediğini dile getirerek “Kışkırtmalara kapılmadan, sağduyuyla sandığa gittiniz ve demokrasiyi rayına oturtup, adaleti tesis ettiniz. Cumhuriyetimizi kuran o değerli fikri, o unutulmaz cümleyi, demokrasi tarihine bir kez daha altın harflerle yazdınız: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diye konuştu.