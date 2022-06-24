Rant endişesi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) yanan orman arazilerin imara açılmaması için yasal düzenleme yapılması ve yanan alanların soğutma sürecinden sonra ağaçlandırma faaliyetleri ile kampanyaların başlatılması gerektiğinin altını çizdi.

TDP yazılı açıklamasında hükümete “Bu ülkeyi artık sevin ve ülkemiz için çalışmaya başlayın” çağrısında bulundu.

Açıklamada, Mersinlik’te 3 gündür süren ve büyük bir alanı kapsayan yangının göz göre göre büyüdüğü iddia edilerek, "Ülkemize, insanımıza, ağaçlarımıza, ormanlarımıza sahip çıkmamız gerekir" denildi.

“GKK helikopterine yangın söndürme aparatı alınmalı”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı helikopterlerine yangın söndürme aparatlarının hemen alınması ve bu helikopterlerin en geç 10 dakikada yangına müdahale edecek duruma getirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, iki adet yangın söndürme uçağının leasing yöntemiyle Mayıs-Eylül ayları için 5 aylık kiralanma yoluna gidilmesi ve en geç 10 dakikada müdahale edecek durumda tutulmasının önemine de dikkat çekildi.

Her geçen günün ülke için kayıp olduğu ifade edilen açıklamada şu önlemlerin alınmasının gerektiğine işaret edildi.

“Ateşli piknik alanları yasaklanmalı”

Açıklama, şöyle devam etti:

“Güney Kıbrıs ile oluşturulan iki toplumlu çevre komitesinin hazırlayacağı ortak bir protokol ile yangın anında karşılıklı yardımlaşmanın liderlerin inisiyatifine kalmadan hemen devreye alınmasının sağlanması; tüm orman alanlarında yangının yayılmasını önlemek için kesme yollarının süratle sürülerek açılması; yangın gözetleme kulelerinin artırılması, yangın erken uyarı sensör sisteminin etkin çalışmasının sağlanması; piknik alanlarının daraltılması, Mayıs-Eylül aylarında (her iki ay da dahil) ateşli piknik yapma yasağı getirilmesi; Kullanım aşamasında ise arazi sınırlarına yangın sirayetine karşı yer üstü hidrant sistemi kurulmalı, arazi dış sınırlarına yakın kısımlarında yangın sirayetini yavaşlatıcı peyzaj önlemleri alınmalıdır) ; tüm bu çalışmalar için gerekli mali kaynağın başlatılacak etkin bağış kampanyaları ile sağlanması”.

Bağımsızlık yolu da endişeli

Öte yandan Bağımsızlık Yolu, yanan orman alanlarının imara açılmasının önlenmesini düzenleyen yasa çalışması hazırladı.

Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, yanan yerlerin rant sahasına dönmemesi ve yeniden ormanlaştırılması için yapılacak çok şeylerin bulunduğunu, konuyla ilgili hazırladıkları “Yanan Ormanların İmara Açılmasının Önlenmesi (Özel Kurallar) Yasa Önerisi”ni Meclis'e sunmak istediklerini ifade etti.