Kıbrıs Türkünün acısını paylaştı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dün resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC’de ilk olarak Mersinlik’te devam eden yangını incelemek üzere bölgeye gitti.

Oktay, Karpaz Tatlısu Mersinlik bölgesinde çıkan yangının yürekleri yaktığını belirterek, Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

KKTC'de konuşlu helikopterle yangına havadan ilk müdahalede bulunulduğunu belirten Oktay, yangının söndürülmesi için yoğun bir çalışma sürdürüldüğünü belirtti.

KKTC'nin istikrar içinde gelişerek tüm kurum ve kuruluşlarıyla güçlenmesine büyük önem verdiklerini belirten Oktay, Kıbrıs Türkü'nün 1571'den beri asli unsuru olduğu kendi topraklarında, egemenliğini pekiştirmesi için desteklerinin tam olduğunu söyledi.

Kıbrıs konusunda samimi bir muhasebe yapmaktan uzak olan uluslararası toplumun olan biteni Rum kesiminin gözlükleriyle izlemeye devam ettiğini vurgulayan Oktay, Rum kesiminin tek taraflı propagandasına kulak vermeyi tercih eden kimi kesimlerin de bu bayat hezeyanların sözcülüğünü yaptığını söyledi.

“Karalamalar bizi yıldıramaz”

Oktay, Türkiye'nin KKTC'ye desteği tam olduğunu kaydederek “Karalamalar ve sindirme çabaları hiçbir şekilde bizi yıldıramaz. Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını ve yalnız bırakılmayacağını her daim gösterdik, gösteriyoruz. Rum kesimi Maraş sahilinin canlandığını görünce BM Güvenlik Kuruluna koşsa da Yunanistan Avrupa Birliğinin gölgesinden medet umsa da egemen eşitlik gerçeği değişmeyecek” dedi.

Fuat Oktay, Kıbrıs konusunda samimi bir muhasebe yapmaktan uzak olan uluslararası toplumun olan biteni Rum kesiminin gözlükleriyle izlemeye devam ettiğini vurgulayarak, Rum kesiminin tek taraflı propagandasına kulak vermeyi tercih eden kimi kesimlerin de bu bayat hezeyanların sözcülüğünü yaptığını söyledi.

Bugünkü temasları açıklandı

KKTC’de bugün ve yarın da temaslarda bulunacak olan Fuat Oktay’ın bugün saat 11.00'de KKTC Kalkınma Bankası konferans salonunda düzenlenecek "Girişimcilik Hibe Programı"na da iştirak etmesi ve sonrasında genç sporcularla buluşması bekleniyor.

Oktay’ın, bugün saat 14.00'te Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Akademik Birimi Kampüsü'nde incelemelerde de bulunması ve ardından Beyarmudu Belediyesine bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. Oktay, burada kadın üreticiler ve girişimcilerle görüşecek.

Töre’ye geçmiş olsun dileklerini iletti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Meclis Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Meclis Başkan Yardımcısı CTP milletvekili Fazilet Özdenefe, TBMM- KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Meclis İdare Amiri UBP milletvekili Yasemin Öztürk, Meclis Başkanlık Divan üyeleri; UBP milletvekili Hasan Küçük, CTP milletvekili Devrim Barçın, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat, da yer aldı.

Ziyarette, Töre ve Oktay yangınla ilgili geçmiş olsun dileklerini paylaşarak, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya’ya ve tüm şehitlere rahmet diledi.

Töre: Davamız müşterek

Meclis Başkanı Töre, Türkiye’den yetkilileri adada görmenin kendilerine güç, enerji ve umut verdiğini, Kıbrıs Türk halkının ve Türk milletinin menfaatlerinin ayrı düşünülemeyeceğini kaydederek, “Hepimiz Türk’üz. Davamız müşterektir. Özümüz de, öznemiz de milli davamızdır…” dedi.

Kıbrıs’ta bir anlaşma olmasını arzu ettiklerini ancak Rumların Megali İdea hedeflerinde değişiklik olmadığını söyleyen Töre, “Bizim arzu etmemiz yeterli değil, Rumların da bizi eşit egemen taraf ve devlet olarak kabul etmesi gerek. Ama bunu asla kabul etmiyorlar…. ” şeklinde konuştu.

Oktay: KKTC’yi sonuna kadar destekliyoruz

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye olarak KKTC’yi sonuna kadar desteklediklerini kaydederek, kökü, tarihi, dini, dili, kültürü bir olan tek bir milletten söz ettiklerini kaydetti.

Kıbrıs sorununa değinen, 50 yıl federasyon temelinde yürütülen çalışmaların artık yürütülemeyeceğini kaydeden Oktay, bunun adadaki bir devletin, diğer bir toplumu yok etme, asimile etme projesinden başka bir şey olmadığını söyledi.

Kıbrıs’ta iki egemen devletin varlığının dünyada kabul edilmesi için çalıştıklarını kaydeden Oktay, Türkiye’deki ve KKTC’deki meclislerin, hükümetlerin, dış ilişkiler teşkilatlarının ve sivil toplumun birlikte gayret göstermesinin önemli olduğunu söyledi.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliği konusunda adım atıldığını anımsatan, bu yolun daimi üyeliğe giden yolun başlangıcı olmasını temenni eden Oktay, şöyle devam etti:

“Bizi uluslararası alanda güçlü kılacak olan içerideki yapılanmanın da aynı hızla devam ediyor olmasıdır. KKTC’nin alt yapısı sağlam, kurum ve kuruluşlarıyla, mekanizmalarıyla canlı, üreten, gelişen, kalkınan, kendi gençliğine, vatandaşına ümit veren bir yapıya dönüşmesi için yapısal dönüşümün gerçekten kararlılıkla devam ettirilmesi son derece önemli.”

Yapısal dönüşüm şart

Yapısal dönüşüm dendiğinde akla ilk meclisin geldiğini belirten, yapısal dönüşümü meclisin yapabileceğini, hükümetlerin bunu uyguladığını ifade eden Oktay, şunları ekledi:

“Yapısal dönüşüm konusunda burada da yoğun ve birlikte sürdürdüğümüz çalışmalar var. Bunun sahiplenilmesi son derece önemli. İçerde de görüyorum. Çok farklı tartışmalar var. Çok farklı yerlere götürülen argümanlar var. Bu argümanların hiçbir tutar yanı yoktur. İçeriğine baktığımız aslında bu yapısal dönüşüm, alt yapının sağlamlaştırılmasıyla, hükümetin hükümet edebilmesi, vatandaşına refah seviyesi yüksek bir gelecek hazırlamasıyla ilgili bir alt çalışmadır. Meclisin desteği önemlidir. Çalışan ve üreten bir Kıbrıs için çalışan ve üreten bir meclis olmazsa olmazdır. Yapısal dönüşüm ihtiyacını burada da görüyoruz. Siz de zaten görüyorsunuz. Bir stenografın 'mesaiyi bırakıyorum' demesiyle kapanabilecek bir meclisten yapısal dönüşümleri gerçekleştirecek sağlam iradesi ile sonuna kadar yürüyecek, kimsenin çalışmalarını engellemeyeceği bir yapının oluşturulması son derece önemli.

Oktay’dan Üstel’e ziyaret

Öte yandan KKTC’de bulunan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başbakan Ünal Üstel’i ziyaret etti.

Saat 18.30’daki ziyarette Oktay’a, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti.

