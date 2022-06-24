Gerekirse ilave tedbir alınacak

Merkez Bankası, son 5 toplantısında olduğu gibi politika faizini haziran ayında da yüzde 14 seviyesinde tuttu. Güçlendirilen makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulanacağını belirten Merkez Bankası, "Gerekmesi durumunda ilave tedbirler uygulamaya alınacaktır" açıklamasını yaptı.

Enflasyonla mücadeleye politika faizi silahının rafa kaldırılıp makroihtiyati önlemlerle devam edilmesi ve yetkililerin politika faizinin önemsizleştirildiğini açıklamaları Para Politikası Kurulu karar metinlerinin de artık piyasa için çok anlam ifade etmiyor.

Merkez Bankası haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısında beklenildiği üzere politika faizi yüzde 14’te sabit bırakıldı. Aralıktaki son indirimin ardından 2022 boyunca PPK faizi sabit tutuyor. Metinde ise her PPK’da yeni eklemeler yapılsa da ana mesaj liralaşma ve makroihtiyati önlemler olurken kredilerin doğru yerde kullanılmasına yönelik takibe de dikkat çekildi.

Toplantı öncesi bazı ekonomistlerin faiz indirimi beklentilerini dillendirmesi dolar/TL’nin ilk tepkisinin 17.37 liradan 17.34 liraya düşüş yönünde olmasını sağlasa da ardından yeniden yönünü yukarı çekti. Türkiye’nin 5 yıllık iflas risk primi de karar öncesi 803 seviyesindeyken 806’ya yükseldi. Ekonomistler metinde dikkat çeken yeni bir mesaj olmadığını faiz politikasına yönelik metinden de gelecek için mesaj alınamadığına işaret etti.

Merkez Bankası PPK yüzde 73,5’e ulaşan yıllık enflasyonda tepe noktasına ne zaman ulaşılacağı bilinmezken haziran ayı toplantısında da faizlerde değişikliğe gitmedi. 2021 Eylül’den itibaren üst üste 4 toplantıda 500 baz puanlık faiz indirimi yapan Merkez Bankası PPK ocaktan bu yana da faizi yüzde 14’te sabit tutuyor. Yılbaşından bu yana dolar/TL yüzde 30’a yakın yükseliş yaşarken 5 yıllık iflas risk primi CDS’te de rekor seviyeler devam ediyor. Yılbaşından bu yana enflasyon ise yüzde 35,64 olarak gerçekleşti.

Piyasa uzmanları ne diyor?

Piyasa uzmanları PPK karar metnindense artık BDDK’nın tahsisli swap adımının ya da başka bir kurumdan gelecek makroihtiyati adımların çok daha önem arz ettiğini dile getirerek tıpkı politika faizi gibi PPK karar metinlerinin de piyasa açısından önemini kaybettiğini vurguladı. Para piyasalarının da karara anlamlı bir tepki vermemesini de ekonomistler bu yönde değerlendirdi.