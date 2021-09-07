Şimdilik tehlike yok

Başbakanlık Müsteşarı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı konusunda dün itibarıyla kriz masasının görevini tamamladığını, bundan sonra sürecin Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından takip edileceğini açıkladı.

Suriye kaynaklı petrol sızıntısı ile ilgili son gelişmeler bugün kriz komitesinin Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda yer alan toplantısında değerlendirildi. Toplantı sonrasında Başbakanlık Müsteşarı, Kriz Yönetimi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun açıklama yaptı.

Amcaoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısıyla ilgili 30 Ağustos Pazartesi akşamı bir kriz komitesi oluşturduklarını anlatarak, komitede yer alan kişilerle çok yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu süreçte yapılanları özetleyen Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kıyı emniyeti konusunda geldiği noktayı takdirle izlediklerini dile getirerek, insansız hava araçlarının kendilerine büyük katkı yaptığını aktardı.

“Herhangi bir kirliliğe rastlanmadı”

Yapılan tüm ihbarların değerlendirildiğini ve ihbarların tamamına yakının yerinde gözlemlendiğini ifade eden Amcaoğlu, herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını belirtti.

Yapılan tespitte nohut büyüklüğünde katılaşmış, özelliğini yitirmiş birikintiler tespit edildiğini dile getiren Amcaoğlu, bunların rüzgarın yönüyle İskenderun Hatay’a doğru hareket halinde olduğunu söyledi.

“Turizm ve Çevre Bakanlığı süreci takip edecek”

Uzmanlardan alınan bilgilere göre; sızıntının önemli bir kısmının ağırlaşarak dibe çöktüğü, bir kısmının buharlaşıp uçtuğunu kaydeden Amcaoğlu, dün yapılan toplantıda, artık sürecin özellikle Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın takip edeceği sonucuna ulaştıklarını bildirdi.

Herhangi bir tehlike ihbar edilmesi halinde tekrar kriz masasının oluşturulabileceğine vurgu yapan Amcaoğlu, dün itibarıyla kriz masasının görevini tamamladığını, bundan sonra sürecin Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından takip edileceğini yineledi.

Bundan sonra ciddi çalışmalar ortaya koymak gerektiğinin altını çizen Müsteşar Amcaoğlu, acil bir eylem planının oluşturulması için Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın görevlendirildiğini açıkladı.

Bunun yanı sıra Kıyı Emniyeti ile birlikte Avrupa Birliği’ne sunulan projenin, bu yılki görüşmelerde tekrar gündeme getirilerek, hızlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Amcaoğlu, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti gibi kuruluşların güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Devlet Laboratuvarı’nın yanması nedeniyle ülkede analizlerle ilgili sıkıntı yaşandığını belirten Amcaoğlu, analizler konusunda gerekirse ülkedeki üniversitelerden destek alınabileceğini, ihtiyaç olması halinde Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen yetkililerin de kendilerine yardımcı olabileceğini söylediğini belirtti.

Coşkun’dan Türkiye’ye teşekkür

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun da, bu süreçte destekleri nedeniyle Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Hüseyin Amcaoğlu’na ve ülkedeki yetkililere teşekkür etti.

Coşkun, vatandaşların gönül rahatlığıyla denize girip, balık avlayabileceğini toplantıdan çıkan sonucun bu olduğunu kaydetti.