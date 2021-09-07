‘Padişah gibi davranıyor’

Emir ERTORUN

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in “Nakil Kurulu’nu toplamadan hemşireler arasında yasa dışı bir şekilde keyfi görevlendirmeler yaptığı” gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı önünde protesto eylemi yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Sağlık Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı’nın “Padişah” gibi davrandığını ve hemşireler arasında adaletsizce keyfi görevlendirmeler yaptığını iddia ederek, bunu protesto etmek için bu eylemi yaptıklarını söyledi.

Bengihan, Başbakan ile sağlık alanındaki sorunları görüştüklerini ancak Sağlık Bakanı’nın bunu hiç dikkate almadığını, yasalara uygun davranmadığını, “padişah” edasıyla davrandığını, “ben ne dersem o olacak” dediğini öne sürdü.

Muhalefet gibi konuşuyor

Sağlık Bakanı’nın ayrıca muhalefet gibi davrandığını, hükümetten şikayet ettiğini belirten Bengihan, Nakil Tüzüğü’ne göre değil keyfi, bildiği, istediği gibi atamalar yaptığını kaydetti.

KTAMS Başkanı Bengihan, herkesin adalet içinde atamalarının yapılmasını, yasalara uyulmasını istediklerini ifade ederek, Nakil Kurulu’nun toplanması ve atamaların yasalara uygun yapılması, çalışma barışının bozulmaması gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı’na sorumluluklarını hatırlatmak ve Nakil Tüzüğü’nü okuması için bırakmak amacıyla bu eylemi yaptıklarını ifade eden Bengihan, testler konusunda da kaos yaratıldığını kaydetti ve eleştirilerde bulundu.

Adaletsizlik ve hak yeme olarak baktıkları atamaları da eleştiren Bengihan, eylem sonunda Sağlık Bakanı’na iletilmek üzere sekreterine sembolik padişah kavuğu ve yastık bıraktı.