Diyalog çağrısı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 30 Ağustos tarihinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektubunda, 1960 Anayasası konusuna hiç atıfta bulunmadığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “BM’ye 60 Anayasası Konusunda Tek Kelime Yok- Anastasiadis 30 Ağustos’ta BM Genel Sekreterine Gönderdiği Mektubunda Tartışılan Konuya Herhangi Bir Atıfta Bulunmaktan Kaçındı” başlıklarıyla manşetten yayımladığı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 1960 anayasasına geri dönülmesi konusunda Rum iç cephesinde yaşanan anlaşmazlıkların tam ortasında, BM Genel Sekreterine 30 Ağustos’ta bir mektup gönderdiğini yazdı.

Anastasiadis’in mektubunda, Kıbrıslı Türklerin 1960 anayasa yapılarına geri dönmesi önerisine ilişkin herhangi bir ifade olmadığını yazan gazete, Anastasiadis’in mektupta diyaloğa geri dönülmesini önermeyi tercih ederek, BM Genel Sekreteriyle son görüşmelerinden bu yana meydana gelenlere (kapalı bölge Maraş’taki ileri sürülen Türk eylemleri) ise atıfta bulunmaktan kaçındığını kaydetti.

Gazete, Anastasiadis’in yalnızca 3 paragraftan oluşan mektubunda, BM Genel Sekreterinin huzurunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmeye hazır olduğunu ifade ettiğini, 2017 ve 2019 yıllarında yapılan benzer görüşmelerin olumlu sonucuna işaret ettiğini, aynı zamanda BM Genel Sekreterinin, Kıbrıs müzakerelerinin 2019 yılında Berlin’de hem fikir olunanlar temelinde yeniden başlaması hedefiyle, özel danışman atama niyetine Rum kesiminin verdiği olumlu yanıtını yinelediğini iletti.

New York’a gidecekler

Gazete, Anastasiadis’e göre, özel danışman atanmasının “25 Kasım 2019 tarihinde Berlin’de varılan anlaşma temelinde, müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına katkıda bulunabileceğini” iletti.

Brüksel’deki görüşmeden bu yana meydana gelenlerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in gerek BM Genel Kurulunda yapacağı konuşmada, gerekse New York’ta gerçekleştireceği görüşmelerde referans noktası teşkil edeceğini de kaydeden gazete, elde edinilen bilgilere göre, Anastasiadis’in niyetinin, bu konulara, gerek BM Genel Sekreteriyle görüşmesinde, gerekse de yabancı liderler ve liderlerle yapacağı görüşmelerde atıfta bulunmak olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 20 Eylül’le başlayan hafta New York’ta bulunacaklarını da belirten gazete “her şeyin gösterdiği üzere, Tatar ile Anastasiadis’in aynı şehirde iyi yabancı olacakları” yorumunda bulundu.

Türk tarafının arabulucular düzeyinde dahi diyaloğa hazır olmadığının görüldüğünü kaydeden gazete, uluslararası örgüt tarafından yapılan nabız yoklamalarında, Kıbrıs Türk tarafının, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı özel danışmanı Jane Holl Lute’un iki tarafın müzakerecileriyle temaslarına olumsuz yanıt verdiğini iddia etti.

Mevcut olgular temelinde, liderlerin BM Genel Sekreteriyle ayrı ayrı görüşeceğini yazan gazete, tarafların müzakerecileriyle ilgili olarak ise, bunların da Kıbrıs sorunundaki durumu ele almak için, Lute’la ayrı ayrı temaslarda bulunma ihtimalleri olduğuna işaret etti.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2021, 10:28