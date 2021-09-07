Kütahya Tatar’ı bağrına bastı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü'nün Adadaki Varoluş Mücadelesi" başlıklı konferansta değerlendirmelerde bulundu.

Doğduğu yıllarda Kıbrıs Adası'nın Yunanistan'a bağlanması için çalışıldığını belirten Tatar, hayatının buna karşı bir mücadele içinde geçtiğini anlattı.

Kıbrıs için binlerce şehit verildiğini belirten Tatar, Kıbrıs Türklerinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki kurtuluş mücadelesinden ilham aldığını dile getirdi.

1960'ta Türkiye'nin de desteğiyle yapılan garanti anlaşmalarının kendilerini 1974'e kadar getirebildiğini anımsatan Tatar, Türk askerleri ve Kıbrıslı mücahitlerin beraber savaşıp şehit düştüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1974'te dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın girişimleriyle Türk askerinin Kıbrıs'a girdiğini ve iki bölgeliliğin tescillendiğini hatırlattı.

Kıbrıs için federasyon modelli yönetimin ortaya çıktığını belirten Tatar, "Bizim siyasetimizin temel taşı hiçbir zaman bunu nüfusa dayandırmak değil, tamamıyla Kıbrıs'ta iki ayrı halkın olduğu gerekçesiyle Kıbrıs'ın ortak ve dolayısıyla eşit hak sahibi olan Kıbrıs Türk halkının da en az Rumlar kadar haklarının olduğu Kıbrıs Cumhuriyetindeki haklarımız ve haliyle hiçbir zaman bizlerin Rumların esareti altına girmeyeceğimiz. Çünkü netice itibarıyla bizim de arkamızda Türkiye var. Esas itibarıyla bizim şu anda ortaya koyduğumuz siyaset ve anlayış budur." değerlendirmesini yaptı.

Cübbeyi, Uysal giydirdi

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Tatar'a DPÜ Senatosunca verilen "fahri doktora" belgesini takdim ederek cübbesini giydirdi.

Programa, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Sağlık Bilimleri Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, kent protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Gazilerle yemekte buluştu

Öte yandan Kütahya'da yaşayan Kıbrıs Barış Harekatı gazileriyle bir restoranda yemekte buluşan Tatar, burada yaptığı konuşmada, iki gündür çeşitli programlara katıldığı ilde gittiği her ortamda coşkuyla karşılandığını söyledi.

Türk insanının KKTC'ye olan sevgisinin ilelebet devam edeceğini belirten Tatar, Kıbrıs gazilerinin kendileri için her zaman baş tacı olduğunu vurguladı.

Tatar, Kıbrıs gazilerinden bazılarının 1974'ten sonra KKTC'ye yerleşerek yaşamlarını sürdürdüğünü anlattı.

Türkiye'nin neresine giderse, gazilerle bir araya geldiğini hatırlatan Tatar, gazilerin o büyük mücadeleye verdikleri katkıyı paylaşarak, minnet duygularını ifade ettiğini aktardı.

Seramik fabrikasını ziyaret etti

Kütahya’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kütahya Sanayi Bölgesi’nde seramik fabrikasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, bu tarz fabrika ve üretimlerin KKTC’de de olmasını arzu ettiğini belirtti. Tatar, Türkiye’deki iş adamlarına da KKTC’de yatırım yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

İş adamlarını yatırıma davet etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’deki temasları kapsamında Kütahya Valisi Ali Çelik ve Kütahyalı iş adamlarıyla yemekli toplantıda bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi, "Devlet Ana" olarak bilinen "Hayme Ana" için düzenlenen etkinliklerde Kütahyalılarla bir araya geldiğini ve etkinlikteki büyük coşkuya tanıklık ettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, Hayme Ana’nın izinden giden Kıbrıs Türk kadınının da milli mücadele yıllarında, mücahitlerin her zaman yanında olduğuna dikkat çekti.

Kütahya’nın Türkiye ekonomisinde çok önemli bir yeri olduğunu, buradan çıkan çok değerli iş insanları bulunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de her alanda bugün çok büyük yatırımlar olduğunu belirterek, KKTC’nin Uzak Doğu’nun Singapur’u gibi çok büyük potansiyelleri bünyesinde barındırdığını söyledi.

KKTC’nin gerek Süveyş Kanalı’na yakınlığı gerek doğal güzellikleri gerekse Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler nedeniyle öneminin ve potansiyelinin daha da arttığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sonrası KKTC’nin gelişiminin artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, büyük bir samimiyetle kendisini karşılayan Anadolu insanının yakın ilgi ve alakasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.