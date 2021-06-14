Kuzey Kıbrıs Turkcell, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Orman Dairesi ile yürüttüğü e-fidan projesi kapsamında dikilen fidanlar için “Can Suyu” etkinliği gerçekleştirdi.

Can suyu etkinliği 5-11 Haziran Çevre Haftası’nda farkındalık amacıyla e-fidan projesi ve kktcfidan.com sitesi üzerinden bağışlanarak dikimi yapılan 50 bin fidan için düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Orman Dairesinin iş birliğinde uygulamaya giren e-fidan projesi kapsamında ve kktcfidan.com sitesi üzerinden yapılan bağışlarla dikilen fidanlara can suyu verildi.

Etkinliğe, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Müdürü Murat Küçüközdemir, Genel Müdür Yardımcıları, yöneticileri ile birçok kurum direktörü katıldı.

Kalkanlı bölgesinde gerçekleşen etkinlikte Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından ise bağış yapan ve etkinliğe katılan kurumların yöneticileriyle temsilcilerine teşekkür belgeleri takdim edilerek fidanlara can suyu verildi.

Çavuşoğlu: Duyarlılık örneği

Bakan Çavuşoğlu, 2020 yılında çıkan yangınla birlikte adeta ciğerlerimizin yandığını ifade etti.

Çavuşoğlu, yangında 10 bin hektarlık çok geniş bir alanın yandığını aktararak, Kuzey Kıbrıs Turkcell ile başlatılan proje kapsamında yanan bölgeye 50 bin ağacın dikilerek ağaçlandırıldığını söyledi.



Duyarlılık göstererek destek olan halka ve kurumlara teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, birçok sivil toplum örgütünün de yine kendi çabalarıyla o bölgenin yeşillendirilmesi için katkılar sağladığından ve seferberlik ilan ettiğinden bahsetti.Kurak geçen bu yılda alanda bulunan fidanlara ikinci can suyu verilmesi için bir arada bulunduklarını aktaran Çavuşoğlu, önümüzdeki yıl tüm sivil toplum örgütleriyle aynı bölgeye 300 bin fidan dikme hedefleri olduğunu ve bu rakama ulaşacaklarını aktardı.Bakan Çavuşoğlu, “Bizlere, ülkemize verdiği desteğe ve ülkemizin her fidanına, her karış toprağına sahip çıkan Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine teşekkür eder, destek veren herkesi sevgi ve saygıyla selamlarım“ diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Küçüközdemir: Ülkemizin yarınlarına yatırım

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise yıllardır e-fidan projesi ile kktcfidan.com üzerinden bağışların yapıldığını ve bunun çok ciddi bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu anımsattı.

Projenin, ülkemizin yarınlarına yatırım olduğunu belirten Genel Müdür Küçüközdemir, “Ülkemize armağan edilmiş e-fidan projesine gösterilen ilgi, yeşil bir gelecek özlemimize ışık tutuyor” dedi.

Gelecek nesillere güzel bir ülke bırakmak için projeye ilk günden itibaren yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür eden Küçüközdemir, e-fidan platformu ile daha kolay ve ulaşılabilir fidan bağışı yapılabildiğini anımsattı.

Teşekkür belgeleri takdim edildi

Etkinlikte, Digiturk Bein Media Group Genel Müdürü Gülben Gök, Airtech Ltd Genel Müdürü Serkan Alicik, Halkbank KKTC Ülke Müdürü Serkan Ceyran, Doğa İlkokulu Müdür Muavini Korhan Bozkurt ile Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim’e kurumları adına teşekkür belgeleri takdim edildi.