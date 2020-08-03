Coronavirüs bayram yerini de vurdu

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da Fuar Alanı’nda kurulan bayram yerinde Coronavirüs’ten dolayı ne yiyecek-içecek standı kuruldu, ne de esnaf tezgâh açtı.

Salgın dolayısıyla geçmiş bayramlarda gerçekleştirilen birçok faaliyet ertelenirken, Lefkoşa Türk Belediyesi sadece çocuklar için lunapark kurulmasına izin verdi.

Aileleriyle bayram yerine giden çocuklar atlıkarıncalara, çarpışan arabalara, trenlere, uçaklara bindi.

Çocuklar, pamuk şeker, kağıt helva gibi geleneksel bayram yiyeceklerinden mahrum kalsa da trene, uçağa binerek günü eğlenceli geçirdi.

Anne ve babalar da çocuklarıyla çarpışan arabalara, uçaklara bindi, onlar da bayram sevinci yaşadı.

Mutlulukları yüzlerinden okunan minikler, birbirinden güzel oyun aletlerinde oldukça eğlenceli vakit geçirdi.

Bu bayram sadece çocuklara hitap eden bayram yeri bugün de açık olacak.

Eski bayramlarda cıvıl cıvıldı

Salgından önce kurulan bayram yerlerinde geniş yiyecek-içecek stantları kuruluyordu.

Ayrıca esnaf, bayram süresince kıyafetten ayakkabıya, oyuncaktan kitaba birçok ürün satıyordu. Çocuklar da yetişkinler de bayram yerinde güzel vakit geçiriyordu. Bayram yerleri özellikle akşam saatlerinde dolup taşıyordu.

