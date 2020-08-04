‘Tüm kalbimizle yanındayız’

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bayramın son gününde Yeniboğaziçi, Büyükkonuk ve Kilitkaya’yı ziyaret etti. Akıncı, bölge halkı ve esnafıyla görüştü, sohbet etti, bayramlarını kutladı. Akıncı ziyaretinde Masterchef Türkiye yarışmasına katılan Tanya Kilitkayalı ile görüntülü sohbet gerçekleştirerek başarılar diledi. Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kilitkaya köyünde Garavolli Restoran sahibi sevgili Alkan Kilitkayalı ve ailesine bayram ziyareti gerçekleştirdik. Ziyarette, Masterchef Türkiye yarışmasında ülkemizi başarıyla temsil eden Alkan Beyin kızı Sevgili Tanya Kilitkayalı ile görüntülü bir sohbet yaparak onu kutladık ve başarısının devamını diledik” ifadelerini kullandı. Akıncı, “Kültürümüze ait lezzetler yanında dünya mutfağını da başarıyla yorumlayarak yarışmaya yansıtan ve şu an İstanbul’da bulunan Tanya’ya tüm kalbimizle yanında olduğumuzu ilettik” paylaşımında bulundu.





Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2020, 09:43