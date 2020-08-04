Değişmeyen tek isim

Abdullah ZAİFOĞLU

K-Pet Süper Lig’de 2019-2020 sezonu tamamlanırken takımlarda her zaman en zor görevi üstlenen kaleciler oldu.

Bütün bir maç boyunca çok başarılı olsalar bile yapabilecekleri tek hata ile tüm suçun onlara yüklendiği bir görev yapıyorlar.

Biten sezonda bazı takımlarımızda toplam 33 kaleci görev yaptı. Bazı takımlarımız tek kaleci ile sezonu tamamlarken bazı takımlar 3 kaleciye görev verdi. Oynanan 30 maçın tümünde görev yapan sadece Gönyeli kalecisi Kemal Bağbal oldu.

Hamitköy kalecisi Emre Nalbant, Baf Ülkü Yurdu kalecisi Erdoğan Nay, Binatlı kalecisi Yunus Yeşilırmak, Gönyeli kalecisi Kemal Balbağ ve Çetinkaya kalecisi Kani Kansu Çeliker ligin ikinci yarısında oynanan maçların tümünde görev yaptı.

Doğan Türk Birliği, Göçmenköy ve Yenicami takımlarındaki kaleciler ilk yarı ile ikinci yarıda aynı sürelerde görev yaptı.



Takımlarımız ve görev yapan kaleciler:

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan Nay ilk yarıda 1170 dk. İkinci yarıda 1350 dk. Toplamda 2520 dk.

Gültekin Bilin ilk yarıda 180 dk. İkinci yarıda görev almadı.

Düzkaya: Ali Karal ilk yarıda 1350 dk. İkinci yarıda 1170 dk. Toplamda 2520 dk.

Ali Duvarcı ilk yarıda görev almadı. İkinci yarıda 180 dk. Toplamda 180 dk.

Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar ilk yarıda 990 dk. İkinci yarıda 855 dk.

Toplamda 1845 dk.

Ufuk Şimşek ilk yarıda 360 dk. İkinci yarıda 495 dk. Toplamda 855 dk.

T. Ocağı: Cenk Yılmaz ilk yarıda 1350 dk. İkinci yarıda 1080 dk. Toplamda 2430 dk.

Hüseyin Erken ilk yarıda görev almadı, ikinci yarıda 270 dk. Toplamda 270 dk.

Göçmenköy: Ozan Moroğlu ilk yarıda 1080 dk. İkinci yarıda 1080 dk. Toplamda 2160 dk.

Mustafa Dağman ilk yarıda 270 dk. İkinci yarıda 270 dk. Toplamda 540 dk.

Doğan Türk Birliği: Dursun Cem Ateş ilk yarıda 1260 dk. İkinci yarıda 1260 dk. Toplamda 2520 dk.

Okyanus Öndağ ilk yarıda 90 dk. İkinci yarıda 90 dk. Toplamda 180 dk.

Cihangir: Mehmet Emin İlter ilk yarıda 1170 dk. İkinci yarıda 630 dk. Toplamda 1800 dk.

Tuğcan Aksulu ilk yarıda 180 dk. İkinci yarıda görev almadı.

Hasancan Celal ilk yarıda görev almadı. İkinci yarıda 720 dk. Toplamda 720 dk.

Çetinkaya: Kani Kansu Çeliker ilk yarıda 1080 dk. İkinci yarıda 1350 dk. Toplamda 2430 dk.

Ozan Mercan ilk yarıda 270 dk. İkinci yarıda başka takıma gitti. Toplamda 270 dk.

G.Gücü: Raif Denktaş Pehlivan ilk yarıda 1350 dk. İkinci yarıda 1080 dk. Toplamda 2430 dk.

Seyit Geçici ilk yarıda görev almadı. İkinci yarıda 270 dk. Toplamda 270 dk.

K.Kaymaklı: Efe Erdem Karakaş ilk yarıda 1080 dk. İkinci yarıda 630 dk. Toplamda 1710 dk.

Salih Ökten ilk yarıda 270 dk. İkinci yarıda 720 dk. Toplamda 990 dk.

Lefke: Mehmet Özeralp ilk yarıda 1350 dk. İkinci yarıda takımdan ayrıldı. Toplamda 1350 dk.

Salih Beyoğlu ilk yarıda takımda yoktu. İkinci yarıda 1260 dk. Toplamda 1260 dk.

Emre Sağnak ilk yarıda görev almadı. İkinci yarıda 90 dk. Toplamda 90 dk.

Hamitköy: Emre Nalbant ilk yarıda 1080 dk. İkinci yarıda 1350 dk. Toplamda2430 dk.

Tolga Nergiz ilk yarıda 270 dk. İkinci yarıda görev almadı. Toplamda 270 dk.

Yenicami: Ercan Samancıoğlu ilk yarıda 1170 dk. İkinci yarıda 1170 dk. Toplamda 2340 dk.

İdris Yekli ilk yarıda 180 dk. İkinci yarıda 180 dk. Toplamda 360 dk.

Binatlı: Yunus Yeşilırmak ilk yarıda 1260 dk. İkinci yarıda 1350 dk. Toplamda 2610 dk.

Oğuzhan Doşar ilk yarıda 90 dk. İkinci yarıda görev almadı. Toplama 90 dk.

Merit Alsancak Yeşilova: Kemal Molla ilk yarıda 758 dk. İkinci yarıda 630 dk. Toplamda 1388 dk.

İrfan Özbay ilk yarıda 592 dk. İkinci yarıda 720 dk. Toplamda 1312 dk.

Gönyeli: Kemal Bağbal ilk yarıda 1350 dk. İkinci yarıda 1350 dk. Toplamda 2700 dk.