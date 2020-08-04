Merit Crystal Scala’da Ayşegül Zaim rüzgarı

Bayram eğlencesine Scala Bar’da Özkan Gedik ve Orkestrasıyla start verildi.Otel konuklarının büyük ilgi gösterdiği gecede bayramın ilk günü Scala Bar’da Özkan Gezen ve Orkestrası sahne aldı. Şarkı aralarında Sergilediği klarnet performansıyla sanatçı adeta sevenlerine müzik şöleni sundu.

Gecede sanatçı, bayrama özel hazırladığı repertuarıyla yaklaşık üç saat boyunca kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir bayram eğlencesi yaşattı.

Merit Crystal Cove Hotel bünyesinde bulunan Scala Bar’da bayramın ikinci ,üçüncü ve dördüncü günlerinde ünlü sanatçı Ayşegül Zaim şarkıları ve muhteşem enerjisi ile sevenlerini mutlu etti.

Sanatçı geniş repertuarıyla kendisini dinlemeye gelenlere tam anlamıyla bayram coşkusu yaşattı. İstek parçaları geri çevirmeyen Zaim, enerjisi, sesi ve geniş repertuarlarıyla kendisini dinlemeye gelenleri adeta mest etti.