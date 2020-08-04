Merit Crystal Scala’da Ayşegül Zaim rüzgarı

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Saatlerce sahnede kaldı

Merit Crystal Scala’da Ayşegül Zaim rüzgarı
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 Bayram eğlencesine Scala Bar’da Özkan Gedik ve Orkestrasıyla start verildi.Otel konuklarının büyük ilgi gösterdiği gecede bayramın ilk günü  Scala Bar’da Özkan Gezen ve Orkestrası sahne aldı. Şarkı aralarında Sergilediği klarnet performansıyla sanatçı adeta sevenlerine müzik şöleni sundu.
   Gecede sanatçı, bayrama özel hazırladığı repertuarıyla  yaklaşık üç saat boyunca  kendisini dinlemeye gelenlere  unutulmaz bir bayram eğlencesi yaşattı.
   Merit Crystal Cove Hotel  bünyesinde bulunan Scala Bar’da  bayramın ikinci ,üçüncü ve dördüncü günlerinde ünlü sanatçı Ayşegül Zaim şarkıları ve muhteşem enerjisi  ile  sevenlerini mutlu etti.
   Sanatçı geniş repertuarıyla kendisini dinlemeye gelenlere tam anlamıyla bayram coşkusu yaşattı. İstek parçaları geri çevirmeyen Zaim, enerjisi, sesi ve geniş repertuarlarıyla kendisini dinlemeye gelenleri adeta mest etti.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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