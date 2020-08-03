Piyasada para dönmüyor

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’taki sanayi tesisleri arasında önemli bir yere sahip olan alüminyum fabrikaları da son zamanlarda işlerin kötü gitmesinden yakınıyor. Diyalog’a konuşan ‘Ak-İş’ Alüminyum işletmecisi Hasan İnan, en büyük sıkıntılardan biri olarak Türkiye’ye giden işçilerin geri dönmemesini gösteriyor.

İnan, piyasadan alacakların da tahsil edilemediğini söylüyor.

‘Aydın Alüminyum’ işletmecisi Tuncay Aydın da personel sıkıntısı çektiklerini ve işlerin çok aksadığını ifade ediyor.

Hasan İnan (Ak-İş Alüminyum)

“İşlerimizde bir toparlanma olsa da aksilikler yaşıyoruz. Salgın döneminde personellerimiz Türkiye’ye gitti ve geri dönemedi. Eleman eksikliğinden dolayı işler gecikiyor. Pandemi öncesinde 9 personelim vardı. İki personelim Türkiye’ye gitti ve orada iş buldukları için gelmeyeceklerini bildirdi. Şu an 7 personelle iş yapmaya çalışıyorum. Ön izinler henüz yapılmadığı için de giden iki personelin yerine eleman alamıyoruz. Ön izinler açıldığı zaman personel eksikliğimizi gidereceğiz.

Ayrıca piyasadan alacaklarımızı toplayamıyoruz. Ötelenmiş çeklerden dolayı ciddi sıkıntılar yaşıyoruz.

Geçtiğimiz yıl ile bu yıl iş temposu hemen hemen aynı ancak bitirdiğimiz işlerin ödemelerini almakta zorlanıyoruz.

İnsanlar kendini garantiye almak adına elindeki parayı vermekten korkuyor.

Tuncay Aydın (Aydın Alüminyum)

“Yurt dışına gidip dönemeyen üç personelim var. Alınan ve teslim tarihi olan işler ve ihaleler var. Personel azaldığı için işlerin teslim süresi uzadı. Şu anda aldığımız işlerin yüzde 50’sini bile yapmakta zorlanıyoruz. Pandemi öncesinde 10 personelim vardı. Yurt dışına çıkış yapan üç personelim geri dönemediği için 7 kişiyle işlerimi yürütmeye çalışıyorum.

Dışarıdan gelemeyen personellerin yerine buradan da birini bulamıyorum. Çünkü salgınla birlikte buradan çok sayıda insan ülkelerine döndü.

Şu anda elimizdeki işleri bitirmek için çalışıyoruz.

Ayrıca piyasada nakit sıkıntısı olduğu için de iş yaptıranlardan ödeme güçlükle alıyoruz. Alacaklarımızı toplayamadığımız için tıkandık. Ekonomik yönde çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Başını ellerinin arasına alıp kara kara düşünen çok esnaf var. Birçok küçük esnaf kapatma noktasına geldi. Bu işlerin tekrardan düzelip rayına oturması için en az bir yıla ihtiyaç vardır.”