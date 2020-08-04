Güney'e Bir haftada 66 uçak

İngiltere’yi ‘B’ kategorisine alan ve uçuşları 1 Ağustos’tan itibaren başlatan Rum Yönetimi, bir yandan Coronavirüs vaka sayısındaki artışla uğraşırken, diğer yanda turizmdeki açığın bir kısmını kapatmaya çalışıyor.

Politis gazetesinin haberine göre; Rum turizm için önemli piyasalardan biri olan İngiltere’nin çeşitli hava alanları ile Larnaka ve Baf arasındaki uçuşların ilk gününde adaya toplamda 7 uçak geldi. Gazete; bir hafta içinde İngiltere-Kıbrıs arasında toplam 66 uçuş yapılacağını bildirdi.

Rum kaynakları, İngiliz turistlerin adaya gelmesiyle birlikte Larnaka ve eğlence merkezi Ayia Napa’da hayat canlanmaya başladı. Eğlence yerlerinde Coronavirüs önlemlerinin önemsenmediği dikkat çekti.

Güney’e gidecek İngilizlerden, ülkelerinden ayrılmadan 72 saat öncesinde yapılmış ve sonucu negatif PCR testi isteniyor.

Yunanistan ‘B’ ye geçti

Bu arada Limasol’da yeni tip coronavirüs vakalarında yaşanan dikey artış Rum yönetimini alarma geçirdi. Rum Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Dr. Leondios Kostrikis şu anda Limasol’da 1000- 1500 kişinin enfekte olduğuna inanıldığını açıkladı.

Yunanistan’ın çeşitli bölgelerinden dönenler arasında vakaların artış göstermesi nedeniyle Rum yönetimi şu anda A kategorisinde bulunan Yunanistan’ın 6 Ağustos itibarıyla B kategoriye düşürülmesine karar verdi.

Politis “Tek Silah Önlemlere Uyulması” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, Dr. Leondios Kostrikis’in, Limasol’da yeni tip koronavirüs hastalığıyla başa çıkılmasında anahtarın, kısıtlama önlemleri uygulanması olduğunu, önlemlere kulak asılmaz ve vaka sayısı artmaya devam ederse yeni ve çok daha sert bir plan uygulamaya konulacağını söylediğini yazdı.

İthal vakalarla ilgili genel bir kaygı olmasına karşın son haftalarda yapılan analizlerde tek sorunun seyahat edenler olmadığını, hijyen kurallarına ve kısıtlama önlemlerine uyulmadığı için yerel enfeksiyonun kırmızıya vurduğunu kaydeden Kostrikis uzmanların, Limasol’da 1000-1500 kişinin koronavirüs enfeksiyonu taşıdığına inandığını vurguladı. Kostrikis, pandeminin ikinci dalgası değil, virüsün yerel ölçekte canlanmasının söz konusu olduğunu da söyledi.

Kostrikis, Limasol için yerel bir lockdown (başka kentlere ulaşım yasağı) söz konusu olup olmayacağı sorusuna karşılık bu senaryonun, vaka sayısı kamu sağlığı açısından risk oluşturacak kadar artması halinde devreye sokulacağını söyledi.

AKEL tepkili

Öteyandan Rum Komünist AKEL’in, Rum hükümetini pandemiye dair yanlış icraatlarda bulunmakla suçladığı bildirildi.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, gençlik kolu EDON’un bir etkinliğinde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs pandemisi geri geliyor görünmesine rağmen sağlık sistemindeki devasa sorunların varlığını sürdürdüğüne işaret etti.

Hükümetin sağlık bütçesini 600 milyon Euro azaltmasını da eleştiren Kiprianu, Mağusa hastanesinin pandemi hastanesi olarak işlev görmesi için gerekli temel imkanlar, yoğun bakım ünitesi, yoğun bakım uzmanı ve diğer branş uzmanlarının olmadığını vurguladı.

Kiprianu bu süreçten çıkarılması gereken üç ders bulunduğuna işaret ederek bunları şöyle sıraladı:

1- Devlet hastaneleri olmadan pandemi ile başa çıkılamaz

2- Ekonominin hayati alanları özel değil devlet niteliğinde olmalı

3- Çevrenin korunması büyük öneme sahip.